Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren firmaların büyümelerine imkân tanımak, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini artırmak amacıyla hayata geçirilen Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesinde gelinen son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Söz konusu projenin, kentin ihtiyaçları doğrultusunda ve Bursa Ticaret Borsası’nın 100. yıl vizyonu çerçevesinde başlatıldığını ifade eden Başkan Özer Matlı, sürecin planlandığı şekilde kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Kent için kalıcı bir değer oluşturma hedefiyle hareket ettiklerini dile getiren Başkan Özer Matlı, yeni nesil lojistik imkanlarla donatılacak, sürdürülebilir tarım ekosistemine duyarlı ekolojik çözümlerle planlanan projenin, şehir içinde sıkışan ve hareket kabiliyeti azalan firmalara üretim ve ihracat kapasitelerini artırma imkânı tanıyacağını ifade etti. Gıda İhtisas OSB projesiyle, Bursa’yı tarım ve gıda sanayisinde uluslararası düzeyde rekabetçi bir merkez haline getirmeyi amaçladıklarının altını çizen Başkan Matlı, “Bu proje, Bursa Ticaret Borsası’nın vizyoner yaklaşımı ile başlatılmış olup, süreç Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili kamu kurumlarıyla tam bir uyum içinde ve tamamen şeffaf şekilde yürütülmektedir” dedi.

“Söylentilere kulak asmayın, resmi hesaplarımızı takip edin”

Projeye ilişkin son dönemde bazı kişilerin Bursa Ticaret Borsası ve yöneticilerinin ismini kullanarak kişisel menfaat amaçlı hareket edildiği yönünde duyumlar aldıklarını kaydeden Başkan Özer Matlı, vatandaşların bu tür söylemlere itibar etmemesi gerektiğini ifade etti. Özer Matlı, “Özellikle belirtmek isterim ki; Borsa yönetimi, meclis üyeleri ve üyelerimizin bu sürecin yer seçimi ve planlamasında herhangi bir dahili bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızdan ve kamuoyundan beklentimiz, kişisel menfaat sağlamaya çalışan kişi veya kişilerin gerçeği yansıtmayan söylemlerine kesinlikle itibar etmemeleridir. Projelerimize dair en güncel ve doğru bilgiler yalnızca Bursa Ticaret Borsası’nın resmi iletişim kanalları üzerinden paylaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.

ET-BA projesiyle şehrin yaşam kalitesine katkı

Bursa TB Başkanı Özer Matlı, açıklamasında ayrıca ET-BA Kombina Et Tesisi arazisinde yeni bir vizyon projesine de başladıklarını duyurdu. “Ekonomiye sunduğumuz katkının yanı sıra, şehrimizin sosyal gelişimine de öncülük etmeye devam edeceğiz” diyen Matlı, “Borsamıza ait 66 dönümlük alanda kurulu ET-BA tesisimizde; konut, yaşam sokağı ve alışveriş merkezini içeren kapsamlı bir yatırım projesi hazırlıyoruz. Bu yatırım, Bursa’nın sosyal dokusuna katkı sağlayacak ve yaşam kalitesini artıracak önemli bir değer olacaktır” şeklinde konuştu.