Uzun yıllar sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve kurucusu olduğu Nilsan Tekstil ile Bursa ekonomisine önemli katkılarda bulunan Recep Tarık Çevikel, girişimci kimliği ve iş dünyasındaki saygın duruşuyla tanınıyordu. Üretime, istihdama ve sektörel gelişime verdiği destekle hafızalarda yer edinen Çevikel, Bursa sanayisinin gelişim sürecinde iz bırakan isimler arasında yer aldı. Merhum Recep Tarık Çevikel’in cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip DOSAB Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.