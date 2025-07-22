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Bursa Çimento, daha yaşanabilir bir gelecek hedefiyle sürdürülebilirlik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bu süreç, yalnızca üretimle sınırlı kalmayıp; karar alma mekanizmalarına, stratejik planlamalara ve paydaşlarla iş birliklerine de yansıtılıyor.

Somut adımlar, şeffaf raporlama

Bu gelişme, şirketin sürdürülebilirlik politikası doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Kaynakların verimli kullanımı, şeffaf raporlama anlayışı ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik uygulamalar, Bursa Çimento’nun çevreye duyarlı üretim yaklaşımının temel taşlarını oluşturuyor.

Onulay: “Karbon Yönetimi Stratejimizin Merkezinde”

Bursa Çimento Genel Müdürü Barbaros Onulay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

“Karbon yönetimi bizim sürdürülebilirlik stratejimizin merkezinde yer alıyor. Özellikle alternatif yakıt kullanım oranımızı Avrupa standartlarına taşımayı hedefliyoruz. Bunun yanında, katkılı çimento üretimini artırarak hem doğal kaynak kullanımını azaltıyor hem de karbon emisyonlarını düşürüyoruz. CEMPRO ürünümüz, bu stratejinin somut bir örneği. Ayrıca, modernizasyon yatırımımız sayesinde emisyonları daha etkin şekilde kontrol edebilecek; NOₓ, CO₂ ve toz gibi emisyonlarda ciddi azalmalar sağlayabileceğiz. Bu süreci şeffaflıkla yönetiyor ve 2023 yılı faaliyetlerimizi kapsayan ilk sürdürülebilirlik raporumuzu Temmuz ayında yayımlamayı planlıyoruz. Kurumsal kültürümüzü de bu dönüşüme uygun şekilde şekillendiriyor; yerel yönetimler, üniversiteler ve STK’larla sürdürülebilir çözümler için ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu anlayışla, çevreye olan sorumluluğumuzu sadece üretim süreçlerimizde değil, karar alma süreçlerimizde ve stratejik planlamalarımızda da ön planda tutuyoruz.