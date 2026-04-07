Türkiye’de plastik ve elyaf geri dönüşümüyle ilgili en kapsamlı ticari buluşma olan RePlast Eurasia Plastik ve Elyaf Geri Dönüşüm Teknolojileri ve Hammaddeleri Fuarı, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi İstanbul’da üçüncü kez düzenlendi. Tüyap tarafından, PAGÇEV Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği iş birliğiyle düzenlenen fuar; plastik ve elyaf geri dönüşüm teknolojilerindeki son yeniliklere, döngüsel ekonomi uygulamalarına ve sektörün sürdürülebilir dönüşümüne öncülük eden çözümlere ev sahipliği yaptı.

Yılın ödülü Burpol Polimer Plastik'in

Yenilikçi ve sürdürülebilir projeleri teşvik eden PAGÇEV Plastik Geri Dönüşüm Ödülleri, bu yıl da RePlast Eurasia kapsamında sahiplerini buldu. Ödüller, sektördeki başarılı uygulamaları görünür kılarak firmalara küresel arenada ilham vermeyi amaçlıyor. Plastik atıkları yüksek teknoloji ve yenilikçi yöntemlerle doğaya zarar vermeden dönüştürerek ham madde olarak yeniden üretime kazandıran Türkiye’nin öncü markası Burpol Polimer Plastik, fuar paydaşlarından Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGÇEV) düzenlediği Plastik Geri Dönüşüm Ödül Töreni’nde “Yılın Otomotiv, Elektrik veya Elektronik Ürünü” kategorisinde bir kez daha 1.’lik ödülünün sahibi oldu. Ödülü Burpol Polimer Plastik Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Yıldırım aldı.

Burpol, fuarın yıldızı oldu

Burpol Polimer Plastik, ayrıca fuara stand bazında da katılarak sektörün en yeni teknolojilerini ve ürünlerini profesyonellerle buluşturdu, sürdürülebilir üretim, döngüsel ekonomi ve yeni nesil malzeme teknolojilerinin geleceğimizi şekillendirdiği günümüzde yenilikçi ve sürdürülebilir ürünleri ile sektörünün lokomotif firması konumunda olduğunu kanıtladı. Fuarda, gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından gelen profesyonel ziyaretçilere Burpol’ün ürünleri, üretim teknolojisi ve vizyonu tanıtılırken, yeni iş bağlantıları kuruldu ve mevcut ortaklıklar güçlendirildi.

İlkay Yıldırım: Sürdürülebilirlik konusunda ödül almak gurur verici

Replast Eurasia 2026’yı değerlendiren Burpol Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Yıldırım, Türkiye’nin geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik alanında en önemli platformu olan REPLAST 2026’ya katılmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Burpol’ün ülke çapında düzenlenen “Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Yarışması”nda kendi kategorisinde bu yıl da ödül almasının gurur verici olduğunu belirten Yıldırım, şunları söyledi: “Burpol’de yüzde 100 geri dönüştürülmüş kaynaklardan yüksek performanslı plastik ham maddeler üretiyoruz ve Türkiye’yi üç kıtada gururla temsil ediyoruz. Ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Döngüsel ekonomi alanında verilen bu ödülü almak doğru yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olarak, her zorluğun içinden güçlenerek çıkan bir kadın olarak bu başarıyı emek veren kadınlara ve çok değerli ekibime ithaf ediyorum.” Sürdürülebilir bir dünya için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Burpol Polimer Plastik Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Yıldırım, “Plastik kirliliğiyle mücadeleye ve sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaya ilk günkü heyecanla devam edeceğiz. Küresel bir sorun haline gelen plastik kirliliği sorununu hep birlikte çözebiliriz” şeklinde konuşmasını tamamladı.