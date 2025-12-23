Plastik sektörünün dünyadaki en önemli ticari platformlarından olan Plast Eurasia, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) iş birliğiyle 3-6 Aralık tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Fuar; plastik üretim makineleri, ham madde ve kimyasallar ana başlıkları altında sektörün en yeni teknolojilerini ve ürünlerini profesyonellerle buluşturdu. Bursa Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında plastik atıkları yüksek teknoloji ve yenilikçi yöntemlerle doğaya zarar vermeden dönüştürerek ham madde olarak yeniden üretime kazandıran Türkiye’nin öncü markası Burpol Polimer Plastik, 34. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı’na (Plast Eurasia) katılarak ürünlerini tanıttı. Fuarı değerlendiren Burpol Polimer Plastik Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Yıldırım, global marka olma hedefi doğrultusunda son dönemde Romanya ve Fas’ta şirket kurduklarını, ayrıca faaliyet alanlarındaki ulusal ve uluslararası organizasyonlara düzenli olarak katıldıklarını, bu kapsamda Plast Eurasia Fuarı’nda da yer aldıklarını kaydetti. Yıldırım, yaklaşık 50 ülkeden 1.500’ü aşkın firmanın stand açtığı fuarı, 115 ülkeden 80 bine yakın profesyonelin ziyaret ettiğini bildirdi.

“Sektörümüzün lokomotif firmasıyız”

Sürdürülebilir üretim, döngüsel ekonomi ve yeni nesil malzeme teknolojilerinin geleceğimizi şekillendirdiği günümüzde yenilikçi ve sürdürülebilir ürünleri ile Burpol’ün, sektörünün lokomotif firması konumunda olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi: “Plast Eurasia bizim açımızdan çok verimli geçti. Sürdürülebilirlik ve kaliteyi bir araya getiren çözümlerimiz teknik uzmanlar ve satın almacılar tarafından büyük beğeni topladı. Standımızda çok sayıda verimli iş görüşmesi gerçekleştirdik. Gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından gelen profesyonel ziyaretçilere BURPOL’ün ürünlerini, üretim teknolojimizi ve vizyonumuzu tanıttık. Burada yeni iş bağlantıları kurma ve mevcut ortaklıklarımızı güçlendirme fırsatı bulduk. Aldığımız geri dönüşler, Burpol Polimer’in sektördeki konumunu daha da sağlamlaştırırken, uluslararası pazarlardaki büyüme hedeflerimize katkı sağladı. 2026 yılında yıllık 35 bin ton üretim kapasitemizle otomotiv ve beyaz eşya sektöründeki firmaların güçlü ve güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.” İki ana ürün grubu olan plastik üretim makineleri ile ham madde ve kimyasallar alanında en son çözümlerin katılımcı firmalar tarafından sergilendiği fuarın, geniş bir ziyaretçi profiline hitap ettiğini söyleyen İlkay Yıldırım, “Başta ambalaj, otomotiv, elektrik-elektronik, beyaz eşya ve yapı malzemeleri üreticileri olmak üzere; çeşitli sektörlerden binlerce profesyonel fuarı ziyaret etti” diye konuştu. Global bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini vurgulayan Yıldırım, “Plastik geri dönüşümünde ilklere imza atmaya ve bayrağımızı yurt dışında gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.