Firmadan yapılan açıklamada, konuya ilişkin şu noktalara dikkat çekildi:

“Çalışan buluşları ve yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluşların sistematik bir şekilde yönetilmesi, hak ihtilaflarının önlenmesi açısından kritik bir öneme sahip. Bu süreçler; form, sözleşme, bildirim, ödül mekanizmaları gibi birçok önemli dokümanı içerir ve titizlikle yürütülmelidir. Erdem Kaya Patent olarak, bu süreçleri dijital ortamda kolayca yönetebilmeniz için geliştirdiğimiz "Buluş Yönetim Yazılımı" ile yanınızdayız. Bu yazılım ile;

•Dijital formlar ve hatırlatmalar sayesinde süreçlerinizi sorunsuz ve verimli bir şekilde yönetmenizi sağlayabilir,

•Buluş bildiriminden ticarileşmeye kadar tüm adımların izlenebilirliğini artırabilir,

•Yönlendirici akışlar ile süreçlerdeki hataları minimize ederek iş akışlarınızı hızlandırabilir,

•Farklı profillerle giriş imkanı elde ederek, tüm tarafların zamanında ve doğru bilgilere erişmesini sağlayabilir,

•Hak ihtilaflarını önleyici sistematik yönetim ile süreçlerin güvenliğini artırabilir,

•Operasyonel verimlilik ve zaman tasarrufu sağlayarak iş süreçlerinizi optimize edebilirsiniz.”