Bursa’nın bebek dostu hastanesi olan ve yılda ortalama 3 bin doğumun gerçekleştirildiği Hayat Hastanesi’nde kadın doğum ekibi, Temmuz ayında en yüksek normal doğum sayısı ile 2024’ün en yüksek normal doğum oranına ulaştı. Hayat Hastanesi Başhekimİ Uzm. Dr. Fatih Özkul, “Doğum eylemi ekip işidir” derken çalışma arkadaşlarını kutladı.

Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul, “Doğum sürecinde öncelikli tercihimiz olan normal doğumu hayat Hastanesi uzman kadın doğum hekimlerimiz ve deneyimli ebe kadromuz ile destekliyor ve önemsiyoruz. Sabır ve özveri gerektiren bu süreçte anne adaylarının güvenini kazanarak 2024’ün en yüksek normal doğum oranına ulaşan ekibimize teşekkür ediyorum” dedi.