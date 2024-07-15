Türkiye'nin en büyük ve en kaliteli galvanizli çelik üreticisi Borçelik, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında; çocuklara, özel gereksinimli bireylere, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı eğitim olanaklarının yaratılması, geliştirilmesi ve herkes için güvenli, şiddete dayalı olmayan, kapsayıcı ve etkili öğrenme ortamlarının oluşturulması için hayata geçirdiği projelere bir yenisini daha ekledi. Borçelik Teknik Akademi ve Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu iş birliği ile oluşturulan “Oyun Arkadaşım Projesi” kapsamında gerçekleştirilen oyun şenliği ile yüzlerce özel gereksinimli öğrenci gün boyu geleneksel çocuk oyunlarını oynadı.