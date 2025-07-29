Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye'deki önemli üretim merkezlerinden biri olan Bursa’da BTSO liderliğinde uluslararası pazarlardaki ihracat seferleri devam ediyor. Bu kapsamda UR-GE üyeleri Gana pazarını mercek altına aldı. Akra’daki ticaret bölgelerini ziyaret eden heyet iki gün boyunca Batı Afrika'nın yükselen ekonomilerinden Gana'daki iş dünyası temsilcileriyle işbirliği masasında buluştu.

Gana Dışişleri Bakanı Ablakwa: “Güzel Bir Etkinliğe Tanık Oldum”

BTSO’nun Gana’ya yaptığı ilk organizasyonu Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa da ziyaret etti. Bursalı firmalarının tek tek stantlarını gezerek başarılar dileyen Bakan Ablakwa, BTSO’ya teşekkür ederek, Bursalı firmalarla ve Gana iş dünyası temsilcilerinin bir araya gelmesinin iki ülke açısından önemine değindi. İki ülke arasındaki hem diplomatik hem de ticari ilişkilerin ilerlediğini görmekten çok mutlu olduklarını ifade eden Bakan Ablakwa, “Bebek ve çocuk konfeksiyonu alanında gerçekten güzel ve başarılı bir etkinliğe tanık oldum. Ganalı iş insanlarımız ile birlikte burada sergilenen ürünlerin kalitesinden ve tasarımından çok etkilendik. Gerçekten harika bir etkinlik. Ziyaretten dolayı çok teşekkür ederim.” dedi.