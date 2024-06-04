Arca Otomotiv’in BALKANTÜRKSİAD üyelerine özel indirim uygulamasına ilişkin protokol, BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir ile Arca Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Üsame Derindere arasında imzalandı. İmzalanan protokole göre Arca Otomotiv BALKANTÜRKSİAD üyelerine ve birinci derecedeki yakınlarına, servis hizmetlerinde, parçalarda ve işçilik ücretlerinde özel indirimler uygulayacak ve ücretsiz check-up hizmeti verecek.

Doğuş Otomotiv yetkili satıcısı Arca Otomotiv’in Yönetim Kurulu Üyesi Üsame Derindere, Fatih Şakir Başkanlığındaki BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyelerini ağırlarken, yetkili olarak temsil ettiği toplam 7 marka için Bursa ve Ankara’da sıfır araç, ikinci el araç, yedek parça ve satış sonrası hizmetleri sunduklarını söyledi. Derindere, “Türkiye’nin ilk yeni nesil Porsche ve yenilenen Seat Cupra showroomları olan Arca Otomotiv Bursa, üstün hizmet anlayışı ve üst düzey müşteri memnuniyeti misyonu ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Hizmetlerimizden Bursa iş dünyası temsilcilerinin faydalanması bizleri mutlu etmektedir” diye konuştu.

BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir de, önemli markaların satışı ve servisi konusunda hizmet veren Arca Otomotiv’in üyelerine uygulayacağı özel indirimler nedeniyle teşekkürlerini iletti.