NİLTİMDER Başkanı ve Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Karabiber, “Bölgemizdeki firmalar ağırlıklı olarak elektrik-elektronik, makine, metal, otomasyon, otomotiv yan sanayi, yedek parça, hırdavat, inşaat, kimya, kauçuk ve bilişim gibi sektörlerde faaliyet göstermektedir. Bölgemizde üretim ve ticaret yapan firmaların faaliyetleri ile yılda ortalama 100 milyar TL'nin üzerinde bir ekonomik hacim oluşmaktadır. 3 binden fazla işyerinin bulunduğu bölgemizde yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlanmaktadır” dedi. NİLTİMDER olarak bölgenin yol, elektrik, internet hattı gibi altyapı ve üstyapı sorunlarının çözümü için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Olgun Karabiber, güvenlik konusunun da bölgenin önemli gündemlerinden biri olduğunu dile getirdi.

Nilüfer Başkanı Şadi Özdemir de, “NİLTİMDER, ilçemiz iş dünyasının önde gelen STK’larından biri. Bölge ve üyeleri adına önemli çalışmalara imza atıyor. Biz de Nilüfer Belediyesi olarak; kamu faydası anlamında her zaman yanınızda olacağız” dedi.