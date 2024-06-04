BUDSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Recep Öztürk, “Gerek DAĞDER Başkanlığı, gerekse milletvekilliği döneminde Dağ bölgemizin sesi olma adına gayretli çalışmalar gerçekleştiren sayın Başkanımıza görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

Dağ ilçelerinin sosyal, kültürel, doğal ve tarihsel özelliklerinin yanı sıra ekonomik anlamda da önemli bir potansiyeli temsil ettiğini söyleyerek, bölgeden çıkan iş insanlarının bugün birçok sektörde ekonomiye katma değer sağladığını vurgulayan Öztürk, “Osmangazi, Dağ bölgesi nüfusunun yoğun olarak bulunduğu ilçelerin başında geliyor. Dolayısıyla BUDSİAD olarak bu dönem Osmangazi Belediyesi ile aktif bir iş birliği içinde olmak istiyoruz” diye konuştu.

Ziyaretten dolayı BUDSİAD heyetine teşekkür eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise, “Dağ bölgesi Bursa’mızın başta gelen değerlerinden biridir. Toplumun sesi olan sivil toplum kuruluşlarıyla etkin iş birliği içinde olacağız. Osmangazi’nin yararına olacak her türlü çalışmada BUDSİAD ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyarız” dedi.