Geçit köyü; Koğukçınar Mahallesi, Demiryolu’ndan kalkan ve Mudanya’ya giden yolcu treninin durup diğer araçlara yol vermesinden dolayı Geçit adını almış.

Geçit adına yakışır bu köy, şimdilerde ise Bursa otoyol bağlantılarının olduğu, hafif raylı sistemin içinden ve yer altından geçtiği, yine Mudanya - Bursa, Bademli ve köy yollarının bağlandığı, Ankara’dan kalkıp Bursa’dan geçecek ve bir türlü bitmeyen tren yolunun geçtiği ve mahallelere bağlantı kavşaklarının olduğu tam bir geçit yolu konumunda.

Konumuz ise köyü hemen geçtikten sonra her sabah ve akşam geçtiğim fakat kaos, kargaşa ve kavgalara şahit olduğum Bademli kavşağı.

Gözünüzde canlanması için tarif edecek olursam öncelikle Bademli semtinden kavşağa gelen yolda, kavşağa 10 metre mesafede bir kavşak daha oluşmuş. Kavşaktan sonra ise Mudanya’ya giden yonca yaprağı kavşağı var ve bu nokta Bademli’den Bursa’ya gitmek isteyenlerin sapmak istedikleri ama bir türlü sapamadıkları güzergah olarak yer alıyor.

Mudanya’dan Bademli’ye sapmak isteyenler için ise küçük kavşağa girip ya Bademli’ye, ya Bursa’ya, ya Hasköy’e giden yola ya da ana kavşağa girmek istedikleri fakat giremedikleri bir labirent olmuş yol.

Bademli’den Bursa’ya doğru gelenler için de aynı istikametin tam çapraz istikametine, girmek istedikleri fakat bir türlü giremedikleri başka bir macera.

Ana kavşaktan gelip Bademli’ye girmek isteyen araçlar da genelde hafriyat kamyonlarının güzergah olarak belirlemiş olduğu Hasköy yoluna ve Kent Mezarlığına girmek isteyip de bir türlü başaramadıkları bir başka çile haline gelmiş durumda.

Ayrıca, tek sıra olmuş kurallara uygun sürenler mağdur olurlarken, genelde hakkına razı olmayıp kafadan giren diye tabir edebileceğimiz araçlar, bağıra çağıra tereyağından kıl çeker gibi sıyrılıp geçiveriyorlar.

Bölge, Bursa’nın bütün özel okullarının toplanmış olduğu ve beraberinde okul servisleri ile bireysel olarak çocuklarını sabah bırakıp akşam almak isteyen velilerin, hafriyat kamyonlarının, işe gitmek isteyen bölge sakinlerinin ve bitmek bilmeyen yol ve bina inşaat araçlarının yarattığı kargaşa ile tam bir trafik cehennemi durumunda.

Geçit’te yapılan hafif raylı sistem esnasında yoğunlaşan trafikte şimdi de caddeye konulan ışıklar sayesinde çilenin devamına karar verilmesinin de etkisi olduğunu görmekteyim.

Çünkü Geçit’de sıkışan trafik, son nefesini taaa Bademli köyü kavşağında hissettiriyor.

Yani ana cadde trafiğinin akıcı olması son derece önemlidir, yayalar için alt geçit yapıldı mı bilmiyorum ama üst geçit mutlaka yapılmalıdır.

Bütün bu yazdıklarım çiçeği burnunda Büyükşehir, Osmangazi ve Mudanya belediye başkanlarıma duyurulur.