AYDIN DAĞTEKİN- GÖKSEL BAŞARAN

Türkiye’nin otomotiv ihracatında önemli bir rol üstlenen ve her yıl ulusal ve uluslararası ziyaretçi sayısında rekorlar kıran Automechanika Istanbul, bu yıl da otomotiv endüstrisinin gözdesi olmaya hazırlanıyor. 12-15 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek fuar, otomotiv satış sonrası pazarının güç merkezi olarak dikkat çekiyor. Avrupa’dan Afrika’ya, Orta Doğu’dan Kuzey Karadeniz’e kadar 4 farklı bölgeden sektör profesyonellerini bir araya getirecek fuar, Türkiye’nin en değerli B2B etkinliklerinden biri olma özelliğini koruyor.

Bu yıl 14 salonun yanı sıra dış alanda inşa edilen Atrium Salonu ile birlikte toplam 15 salona yayılacak olan fuar, otomotiv satış sonrası ekosistemini 360 derece kapsayacak. Parça ve sistem endüstrisi, bakım-onarım servisleri, mobilite çözümleri ve yedek parça hizmetleri gibi geniş bir yelpazede uluslararası bir ticaret platformu sunacak. Fuar, “İnovasyon, Sürdürülebilirlik, Değişim, Eğitim, İstihdam, Bağlılık ve Yüksek Teknoloji” temalarıyla sektörün geleceğine yön verecek.

Sürdürülebilirlik ve inovasyon

Automechanika Istanbul 2025, sürdürülebilirlik, inovasyon ve yapay zeka gibi trendleri ön plana çıkaracak. Elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinden yapay zeka destekli oto servis çözümlerine, yeşil üretim teknolojilerinden alternatif yakıt sistemlerine kadar geniş bir yelpazede inovatif çözümler sunulacak. Fuar kapsamında düzenlenecek paneller, etkinlikler ve yarışmalar, katılımcıların sektördeki son gelişmeleri deneyimlemesine ve yeni iş fırsatları yaratmasına olanak tanıyacak.

Türkiye’nin stratejik konumu ve bölgesel üretim gücüyle dikkat çeken fuar, Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Karadeniz gibi bölgelerden yoğun ilgi görmeyi bekliyor. 1.400’ün üzerinde üst düzey firmanın katılımı hedeflenen fuar, katılımcıların iş hacmini genişletmelerine ve yeni ağlar kurmalarına imkan sağlayacak. Otomotiv sektörünün önde gelen kuruluşlarının desteğiyle düzenlenecek fuarın, katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla rekor kırması bekleniyor.

Fuar kapsamında düzenlenecek özel etkinlikler arasında Automechanika Academy panelleri, yapay zeka ve dijitalleşme oturumları, inovasyon ve geleceğin teknolojileri sergileri yer alıyor. Ayrıca, bu yıl ilk kez düzenlenecek Automechanika Istanbul Ödül Töreni’nde sürdürülebilirlik, istihdam ve inovasyon alanında başarılı firmalar ödüllendirilecek.

Bursa’dan 72 firma katılacak

Automechanika Istanbul’a Bursalı firmalar, tam anlamıyla çıkarma yapacak. Bursa’dan katılacak 72 firma, son teknoloji ürünlerini gözler önüne serecek ve yeni anlaşmalarla hedef çıtalarını yukarı taşımaya çalışacak.