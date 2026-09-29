HIDIRCAN KAYA-BURAK TAŞ

​Türkiye makine sektörü, Ar-Ge ve inovasyonu stratejik bir büyüme modeli olarak benimseyerek dünya pazarındaki konumunu her geçen gün pekiştiriyor. Sektörün önde gelen temsilcileri; özgün tasarımları, kendi yazılımları ve yüksek mühendislik kabiliyetleriyle dışa bağımlılığı ortadan kaldırırken, özel müşteri ihtiyaçlarına yönelik proje bazlı mühendislik çözümleri sunuyor. Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezlerini kuran ve yerli patent başvurularında üst sıralarda yer alan makine sanayicileri; Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi gibi stratejik programlar çerçevesinde lazer sistemleri, otomasyon ve Endüstri 4.0 entegrasyonları üzerine kesintisiz yatırımlarına devam ediyor.

​Küresel ekonomik dalgalanmalara ve belirsizliklere rağmen Ar-Ge ve teknoloji odaklı vizyonlarından taviz vermeyen firmalar, üretimin yanı sıra operasyonel ve yönetimsel süreçlerinde de kapsamlı bir dijital dönüşüm yürütüyor. Yapay zekâ, CRM, ERP ve akıllı servis planlama altyapıları sayesinde operasyonel verimliliklerini artıran makine üreticileri, müşteri deneyimini sürekli iyileştiriyor. İhracat pazarlarını genişletme hedefiyle yeni makine serileri geliştiren, Bursa’nın güçlü sanayi ekosistemine istihdam ve döviz girdisiyle değer katan Türk sanayicisi; teknoloji, nitelikli insan kaynağı ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla uluslararası pazarlarda referans gösterilen bir marka olma yolunda kararlılıkla ilerliyor.

​Güç ve hız en üst seviyede

​Ar-Ge merkezlerinde yürütülen projeler kapsamında, üretim hatlarında robotik sistem entegrasyonları hayata geçiriliyor. Yapay zekâ, otomasyon ve dijital ERP/CRM altyapılarıyla desteklenen bu süreçler, üretim süreçlerini tamamen otomatize edilmiş "karanlık fabrikalar" vizyonuna taşırken operasyonel hızı ve rekabet gücünü en üst seviyeye çıkarıyor.

​Kaynaklar verimli kullanılıyor

Enerji sektörüne yönelik verimli sistemler, uzun ömürlü ürün tasarımları ve enerji izleme çözümleri geliştiren sanayiciler, sürdürülebilirliği temel bir zorunluluk olarak görüyor. Ar-Ge yatırımlarıyla desteklenen çevre dostu üretim yaklaşımları, minimum karbon ayak izi hedefi doğrultusunda hem kaynakların verimli kullanılmasını sağlıyor hem de küresel pazarlardaki yeşil dönüşüm standartlarına tam uyum sunuyor.

Durmazlar Makine

Sektörde ilk Ar-Ge merkezi Durmazlar’dan

Makine sektöründe Türkiye’nin ilk Ar-Ge merkezini kuran Durmazlar Makina, her yıl yerli patent başvurularında ilk 10’da yer alarak teknoloji üretme gücünü somut biçimde ortaya koymaktadır. Lazer teknolojileri, sac işleme çözümleri ve Endüstri 4.0 entegrasyonları, bu merkezde geliştirilen yenilikçi projelerin başında gelmektedir. Şirket, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında yürüttüğü ultra hızlı ve tek modlu lazer projeleriyle ileri teknoloji yatırımlarına kesintisiz biçimde devam etmektedir. Bu stratejik yaklaşım, Durmazlar’ın küresel ölçekte rekabet gücünü artırırken, yerli ve milli teknolojilerin gelişimine de önemli katkılar sağlamaktadır.

Şahinler Makine

Ar-Ge biriminden yeni nesil çözümler

Ar-Ge çalışmaları, Şahinler Metal Makine’nin kurumsal DNA’sının temelini oluşturuyor. Bünyesindeki Ar-Ge birimi ile sac işleme teknolojilerinde yeni nesil çözümler geliştiren firma, üretimin her aşamasında dijitalleşme ve verimlilik odaklı bir mühendislik anlayışı benimsiyor. CNC torna, freze, borwerk, dik işlem ve üniversal tezgâhlarla desteklenen üretim altyapısı, yüksek hassasiyet ve enerji verimliliğini mümkün kılıyor. Şahinler Metal Makine, çevreye duyarlı üretim anlayışıyla sektörde fark yaratmaya devam ediyor. Atık yönetimi, enerji verimliliği ve su tasarrufu alanlarında hayata geçirilen uygulamaların yanı sıra, karbon ayak izini azaltmaya yönelik projeler de kararlılıkla sürdürülüyor. Bu kapsamda firma, yenilenebilir enerji yatırımlarına da özel bir önem veriyor. Üretim tesislerinde devreye alınan Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımlarıyla enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan karşılayan Şahinler Metal Makine, fosil yakıt kullanımını azaltarak çevresel etkilerini en aza indirmeyi hedefliyor. Firma, sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir zorunluluk olarak değil; aynı zamanda gelecek nesillere karşı üstlenilen sosyal bir sorumluluk olarak ele alıyor.

Ahmet Özkayan

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü

Ar-Ge yatırımlarından taviz vermedik

Ermaksan olarak kuruluşumuzdan bu yana büyümemizin merkezine teknoloji ve mühendisliği koyuyoruz. Üretim gücümüzü yalnızca makine imalatıyla sınırlı görmüyor; sahip olduğumuz bilgi birikimini yüksek katma değerli ve stratejik teknolojilere dönüştürmeye odaklanıyoruz. Bugün sac işleme makinelerinden lazer teknolojilerine, eklemeli imalattan optoelektroniğe ve savunma sanayine kadar uzanan geniş bir alanda Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Küresel ekonomik belirsizliklerin ve dalgalı piyasa koşullarının etkili olduğu dönemlerde de Ar-Ge yatırımlarımızdan ve teknoloji odağımızdan taviz vermedik. Dijitalleşme, otomasyon, enerji verimliliği ve akıllı üretim teknolojileri; hem mevcut ürünlerimizi geliştirdiğimiz hem de yeni nesil çözümler oluşturduğumuz başlıca çalışma alanlarımız arasında yer aldı.

Son yıllarda özellikle savunma sanayine yönelik çalışmalarımız da Ar-Ge faaliyetlerimiz içinde önemli bir yer tutuyor. Yüksek güçlü askeri tip lazerlerden deniz platformlarına yönelik sistemlere, FBG sensör teknolojilerinden ileri üretim çözümlerine kadar farklı alanlarda yerli mühendislik kabiliyetimizi ürüne dönüştürüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı, Türkiye’nin kritik teknolojilerde dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlayan stratejik bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz.

Eklemeli imalat teknolojileri de geleceğin üretim yöntemleri arasında gördüğümüz önemli alanlardan biri. Ermaksan Additive çatısı altında geliştirdiğimiz ENAVISION serisi metal 3D yazıcılarımızla savunma, havacılık, uzay, medikal ve diğer yüksek teknoloji sektörlerine yönelik çözümler sunuyoruz. Metal eklemeli imalat sayesinde geleneksel yöntemlerle üretimi zor olan karmaşık geometriler ile daha hafif, dayanıklı ve özelleştirilmiş parçaların üretimi mümkün hale geliyor. Titanyum, nikel ve kobalt esaslı alaşımların yanı sıra paslanmaz çelik ve alüminyum gibi farklı malzemelerle çalışabilme yetkinliğimiz de bu alandaki mühendislik kabiliyetimizi güçlendiriyor.

Gelecek dönemde de lazer teknolojileri, ileri üretim sistemleri, eklemeli imalat, otomasyon ve savunma teknolojileri başta olmak üzere Ar-Ge yatırımlarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Amacımız; güçlü mühendislik altyapımızı daha fazla yüksek katma değerli ürüne dönüştürmek, stratejik teknolojilerde yetkinliğimizi artırmak ve küresel rekabet gücümüzü daha ileri taşımak.

Levent Akyapak

Akyapak Makine YKB

Çalışmalarımızı sürekli geliştiriyoruz

Akyapak Makine olarak otomotivden savunma sanayisine, enerjiden gemi inşasına kadar çok geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Bugün Osmangazi Köprüsü, Dubai Eye, Nef Stadyumu, İstanbul Havalimanı, Yüksek Hızlı Tren Projesi ve Bakü-Ceyhan Boru Hattı gibi birçok prestijli projede imzamız bulunuyor. Bu projelerde yer almak, bizim için hem mühendislik kabiliyetimizi hem de geliştirdiğimiz teknolojilerin geldiği noktayı göstermesi açısından önemli. Biz kendi makinelerini, ithalata ihtiyaç duymadan üretebilen dünyadaki sayılı firmalardan biriyiz. Kendi tasarımımızı, kendi yazılımımızı ve kendi mühendislik gücümüzü kullanıyoruz. Bunun hem şirketimize hem de ülke ekonomisine çok önemli katkılar sağladığına inanıyorum. Çünkü burada yalnızca bir makine üretmiyoruz; aynı zamanda bilgi birikimi, teknoloji ve katma değer üretiyoruz.

Proje bazlı üretim yapıyorsanız güçlü bir inovasyon kültürünüzün olması gerekiyor. Her müşterinin ihtiyacı, her projenin gereklilikleri birbirinden farklı olabiliyor. Dolayısıyla her özel siparişi bizim için yeni bir mühendislik çözümü olarak değerlendiriyoruz. Bu anlayışın temelinde de Ar-Ge yatırımlarımız bulunuyor. Bugüne kadar 20 tescilli patent, 8 endüstriyel tasarım ve TÜBİTAK destekli 16 Ar-Ge projesine imza attık. Bunlar bizim için sadece rakamlardan ibaret değil. Her biri, geliştirdiğimiz teknolojilerin ve mühendislik kabiliyetimizin bir göstergesi. Ar-Ge çalışmalarımızı sürekli geliştirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha hızlı ve daha nitelikli çözümler sunmaya çalışıyoruz.

Diğer taraftan sadece üretim tarafında değil, şirket içindeki süreçlerimizde de kapsamlı bir dijital dönüşüm yürütüyoruz. En ileri teknolojileri üretim süreçlerimize olduğu kadar yönetim ve operasyon süreçlerimize de entegre ediyoruz. Buradaki amacımız verimliliği artırmanın yanında müşterilerimize sunduğumuz deneyimi de sürekli geliştirmek.

Bizim için teknoloji, Ar-Ge ve dijital dönüşüm birbirinden ayrı konular değil. Bunları birbirini tamamlayan unsurlar olarak görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de yerli tasarım ve mühendislik gücümüzü daha da geliştirerek hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda daha fazla katma değer üretmeyi hedefliyoruz.

Osman Güler

Elektroteks YKB

Ar-Ge ile rekabet gücümüzü artırıyoruz

Elektroteks’in gelecek vizyonunda robotik üretim ve dijitalleşme önemli bir yer tutuyor. Yatak üretiminde kullanılan malzemelerin esnek yapısı nedeniyle robot entegrasyonunun kolay olmadığını ancak bu alanda uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini söyleyebilirim.

Yatak üretiminde kullanılan malzemelerin esnekliği robot entegrasyonunu zorlaştırsa da uzun süredir bu alanda çalışıyoruz. Hedefimiz, dünya genelinde robotik sistemlerle donatılmış karanlık fabrikalar kurmaktır. Üretim süreçlerimizin yanı sıra şirket içindeki yönetim süreçlerimizi de dijitalleştiriyoruz. ERP ve CRM sistemlerimizi kullanarak üretim ve müşteri yönetimi süreçlerimizi dijital ortama taşıyoruz. Ar-Ge merkezimizde her ay yeni projeler geliştiriyor, teknolojik gelişmeleri üretim süreçlerimize entegre ederek rekabet gücümüzü artırıyoruz. Bursa merkezli üretim gücümüz, entegre çözümlerimiz ve teknoloji odaklı vizyonumuzla yatak ve sünger üretim teknolojilerinde dünya liderliği hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Türkiye’nin makine ihracatında öncü markalarından biri olarak, geliştirdiğimiz teknolojilerle sektörümüze yön vermeyi ve ülke ekonomisine katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Üretimden Ar-Ge’ye, dijital dönüşümden robotik sistemlere kadar attığımız her adımda teknolojik yetkinliğimizi daha ileri taşımaya odaklanıyoruz.

Lütfi Akıncıoğlu

Lothbrog Makine YKB

Geleceğin sanayisini şekillendiriyoruz

Gweike tarafından geliştirilen ve alanında dünya lideri olan fiber lazer teknolojilerini Türkiye’ye kazandırıyoruz. Bu teknolojilerle firmaların tasarımsal özgürlüklerini genişletmelerine ve üretim vizyonlarını ileriye taşımalarına katkı sağlıyoruz. Lothbrog Makine olarak yalnızca sunduğumuz ileri teknoloji çözümleriyle değil; kalite anlayışımız, güçlü satış sonrası hizmet yapımız, yaygın teknik servis ağımız ve müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla da sektörde farklılaşıyoruz. Satış sonrası süreçleri yalnızca bir hizmet olarak görmüyoruz. Müşterilerimizle uzun soluklu iş ortaklıkları kurmayı ve onların üretim sürekliliği ile verimliliğini en üst düzeyde tutmayı önceliklendiriyoruz. GWEIKE’in cirosunun yüzde 15’ini Ar-Ge çalışmalarına ayırması da temsil ettiğimiz teknolojinin sürekli güncel kalmasını sağlıyor. Teknolojinin durağan olmadığına inanıyoruz. Biz de bu dinamizmi müşterilerimize yansıtıyoruz.

Türkiye makine sektörünün geleceğinin teknoloji, Ar-Ge ve nitelikli insan kaynağından geçtiğine inanıyoruz. Lothbrog Makine olarak bu yolculukta yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılayan değil, geleceğin sanayisini şekillendiren bir marka olmayı hedefliyoruz.

Mustafa Yıldırım

Mac Machines YKB

Ar-Ge varlık sebebimiz

Ar-Ge çalışmalarımızı müşteri geri bildirimleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda şekillendiriyoruz. Performansı artıran, bakım süreçlerini kolaylaştıran ve kullanıcı deneyimini iyileştiren çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz.

Dijital dönüşümü bizim için stratejik bir gereklilik olarak görüyoruz. Üretim planlama, kalite kontrol ve satış sonrası süreçlerimizde dijital sistemlerden aktif olarak faydalanıyoruz. Teknolojik dönüşüme hızlı adapte olamayan firmaların rekabet gücünün zayıfladığına inanıyoruz. Bu nedenle dijitalleşmeyi ve Ar-Ge’yi yalnızca bir yatırım kalemi değil, varlık sebebimiz olarak görüyoruz.2026 vizyonumuzda ihracat pazarlarımızı genişletmek, Ar-Ge yatırımlarımızı artırmak ve otomasyon seviyesi ile katma değeri yüksek makine çözümlerine odaklanmak bulunuyor. Yeni makine serileri geliştirmek ve kapasitemizi artırmaya yönelik yatırımlar yapmak da gündemimizin önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Hedefimiz, Mac Machines’i uluslararası pazarlarda referans gösterilen bir Türk sanayi markası haline getirmek. Yerli üretimin gücünü dünyaya daha güçlü şekilde taşımak istiyoruz.

Bursa’nın güçlü sanayi ekosisteminin aktif bir parçası olarak kent ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Yarattığımız istihdam, yerel tedarik zincirindeki iş birliklerimiz ve ihracat yoluyla sağladığımız döviz girdisiyle Bursa’nın ekonomik gücüne destek oluyoruz.

Meltem Yıldız

Norkven Makine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ar-Ge ile verimlilik sistemleri üretiyoruz

Enerji sektöründe faaliyet göstermenin önemli sorumlulukları beraberinde getirdiğine inanıyoruz. Bu nedenle çevre dostu ve verimli sistemleri artık bir tercih değil, bir zorunluluk olarak görüyoruz. Verimli enerji sistemleri, uzun ömürlü ürün tasarımları ve minimum karbon ayak izi hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle enerji izleme ve verimlilik çözümleri üzerine yoğun Ar-Ge yatırımları yapıyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız hem üretim süreçlerimizde hem de tasarladığımız projelerde belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Dijital dönüşüm de şirket kültürümüzün önemli bir parçası haline geldi. Yapay zekâ destekli satış yönetimi, ERP altyapımız ve servis planlama sistemlerimiz sayesinde hem iç süreçlerimizde hız kazanıyor hem de müşterilerimize sunduğumuz hizmetin kalitesini artırıyoruz. Teknolojiyi yalnızca operasyonel verimlilik açısından değil, müşteri deneyimini geliştiren stratejik bir araç olarak değerlendiriyoruz.

Toplumsal katkı açısından nitelikli insan kaynağına yatırım yapmayı önceliklerimiz arasında görüyoruz. Genç mühendislerin sektöre kazandırılması, teknik eğitim programlarıyla bilgi paylaşımının artırılması ve yerel kalkınmaya katkı sağlayan projelerin geliştirilmesi bizim için önemli. Bursa merkezli bir firma olarak üretim, istihdam, ihracat ve yan sanayi iş birliklerimizle bölge ekonomisine değer katıyoruz. Sürdürülebilir büyümeyi yalnızca şirketimizin gelişimiyle sınırlı görmüyor, faaliyet gösterdiğimiz ekosisteme ve içinde bulunduğumuz topluma sağladığımız katkıyla birlikte değerlendiriyoruz.

Önümüzdeki dönemde de enerji verimliliği, dijitalleşme, Ar-Ge ve insan kaynağı alanındaki yatırımlarımızı sürdürerek hem sektörümüzün dönüşümüne katkı sağlamayı hem de Bursa’nın ekonomik ve teknolojik gelişimine değer katmayı hedefliyoruz.

Şafak Çetiner

Bekamak Makine Satış Direktörü

Teknolojik yetkinliğimizi arttırdık

Sürekli gelişim ve yenilikçi üretim anlayışını şirketimizin temel felsefesi olarak görüyoruz. Bu doğrultuda 2019 yılında tescilli Ar-Ge merkezimizi kurarak teknolojik yetkinliğimizi daha da ileri taşıdık. Bugün 210 kişilik uzman kadromuz ve 22 bin 500 metrekarelik üretim alanımızla metal sektörüne yüksek katma değerli çözümler sunuyoruz. Sahip olduğumuz mühendislik birikimini yalnızca Türkiye’de değil, global pazarlarda da başarıyla değerlendirmeye odaklanıyoruz.

Takım tezgâhları ve talaşlı imalat sektöründe Türkiye’nin güçlü oyuncularından biri olarak ihracat bizim için önemli bir büyüme alanı. Talaşlı imalat grubunda Türkiye’nin en fazla ihracat yapan ilk 5 firması arasında yer almak bizim açımızdan önemli bir başarı. Makine sektöründe Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 50’sinden fazlasının bu alandan gerçekleşmesi, sektörümüzün uluslararası pazarlardaki gücünü de ortaya koyuyor.

Satışlarımızın yaklaşık yüzde 90’ını ihracat, yüzde 10’unu ise iç pazar oluşturuyor. Global pazarlardaki istikrarlı performansımızı müşteri memnuniyetine dayalı hizmet anlayışımız ve güçlü satış sonrası desteğimizle sürdürüyoruz. Bizim için makineyi satmak kadar, satış sonrasında müşterimizin yanında olmak da önemli. Bu yaklaşımımız sayesinde dünya genelindeki müşterilerimizle uzun vadeli iş birlikleri kuruyor ve güvenilir bir çözüm ortağı olma hedefimizi güçlendiriyoruz.

Nuri Körüstan

Nuri Körüstan Makina Metal YKB

Farklı ihtiyaçlara çözümler sunuyoruz

Geniş bir ürün gamıyla faaliyet gösteriyoruz. Levha sac, boru ve profil ürünleri, aşınmaya dayanıklı çelikler, köşebentler, lama ve kare ürünler, kreyn rayları ve özel profiller başta olmak üzere müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunuyoruz.

Sahip olduğumuz makine parkuru da bu noktada bize önemli bir esneklik sağlıyor. Müşterilerimizden gelen farklı ve özel taleplere hızlı şekilde yanıt verebiliyor, ihtiyaçlara göre üretim süreçlerimizi şekillendirebiliyoruz. Bu altyapının hem operasyonel kabiliyetimizi hem de hizmet kalitemizi doğrudan artırdığına inanıyorum.

Yeni tesis yatırımımızla birlikte çevreye duyarlı üretim anlayışımızı da daha ileri bir seviyeye taşıdık. Enerji verimliliği yüksek makineler kullanıyor, atık yönetimi ve geri dönüşüm çalışmalarına önem veriyoruz. Bu uygulamalarla üretim süreçlerimizde karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz.

Ben çevreci üretimin artık yalnızca bir tercih olmadığını düşünüyorum. Sanayinin geleceği açısından sürdürülebilir üretim anlayışını benimsemek bir zorunluluk haline geldi. Biz de yatırımlarımızı bu anlayış doğrultusunda şekillendirerek hem verimli üretim yapmayı hem de çevresel etkilerimizi mümkün olduğunca azaltmayı hedefliyoruz.