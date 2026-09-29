Özdilek Holding’in Bursa’nın Badırga Mahallesi Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’de (TOSAB OSB) hayata geçirdiği yeni üretim kompleksinin açılışı gerçekleştirildi.

Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özdilek, davetlilere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, yeni tesisin teknolojik altyapısına ve üretim kapasitesine dikkat çekti. Özdilek, tesisin 60 bin metrekare oturum alanına, 106 bin metrekare toplam kapalı alana sahip olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Dokuma, boyahane ve konfeksiyon olmak üzere üç ana bölümden oluşan kompleksimiz, bugünden itibaren havlu ve bornoz üretim ihtiyaçlarımızın tamamını karşılayacak. Boya, baskı ve iplik üretimine yönelik diğer ihtiyaçlarımız ise İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerimizde karşılanmaya devam edecek. Yeni tesisimizin teknolojisi de kapasitesi gibi takdire şayandır. Üretim hızının eskiye göre yaklaşık yüzde 35 oranında artmasını bekliyoruz. Bu hız kazanımının üretim maliyetlerine toplam etkisinin ise yaklaşık yüzde 15 seviyesinde olacağını öngörüyoruz.”