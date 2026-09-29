Seçimlerin ilk aşamasında 70 meslek komitesinde görev yapacak üyeler ile BTSO Meclisi’nde yer alacak 155 isim belirlenecek. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB delegelerinin seçimleri ise 8 Ekim 2026’da yapılacak. Yaklaşık 60 bin üyeyi ilgilendiren seçim sürecinde komite yapılanmasının genişlemesi de dikkat çekiyor. BTSO’nun meslek komitesi sayısı önceki dönemdeki 63’ten 70’e, komitelerdeki üye sayısı 330’dan 380’e, meclis üye sayısı ise 134’ten 155’e yükseldi.

İlk sandıkta 380 komite üyesi belirlenecek

BTSO seçimlerinin ilk ayağında 70 meslek komitesi için sandık kurulacak. Komiteler, faaliyet alanlarına göre BTSO üyelerinin sektörel temsilini sağlarken, bu komitelerden seçilen isimler aynı zamanda Meclis yapılanmasının oluşumunda rol oynayacak. Toplam 380 asil komite üyesinin belirleneceği seçimlerde, komitelerin üye dağılımlarına göre meclis temsilcileri de ortaya çıkacak. Ticaret Bakanlığı'nın oda organlarına ilişkin bilgilendirmesine göre meslek komiteleri, ilgili meslek gruplarından seçilen üyelerden oluşuyor. Meclis üyeleri de meslek grupları tarafından seçiliyor. Meclis ise oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçme yetkisine sahip. Bu nedenle 1 Ekim'deki sandık yalnızca meslek komitelerinde görev yapacak isimlerin belirlenmesi açısından değil, BTSO'nun yeni dönem yönetim yapısının oluşması açısından da kritik bir aşama olacak.

155 kişi meclise girecek

Komite seçimlerinin ardından BTSO'nun yeni döneminde görev yapacak 155 meclis üyesi belli olacak. Meclis, BTSO'nun karar alma mekanizmasının temel organlarından biri. Mevzuata göre oda meclisi; yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçiyor, yönetim kurulunun tekliflerini karara bağlıyor, bütçe ve kesin hesabı onaylıyor ve odanın çeşitli stratejik kararlarında görev üstleniyor. Dolayısıyla 1 Ekim'de oluşacak 155 kişilik meclis, yalnızca 4 yıllık dönem boyunca BTSO'nun karar alma mekanizmasında görev yapmayacak; aynı zamanda 8 Ekim'deki yönetim kurulu başkanlığı seçiminin de seçmen kitlesini oluşturacak.