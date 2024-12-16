“Car Port” projesinin enerjisinin bir kısmını üzerindeki güneş panellerinden sağlayacağını belirten Dağlıoğlu, “Bu sistem sadece bir şarj istasyonu olmayacak. Wifi hizmeti ve self servis kafe gibi olanaklarla kullanıcıların konforunu artıracak bir yapı tasarladık. Sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla desteklenen altyapısı sayesinde çevre dostu bir çözüm sunacağız” ifadelerini kullandı.

Erol Dağlıoğlu, “Car Port” modelinin ilk kurulumunun ardından bayilik sistemiyle Türkiye genelinde yaygınlaştırılacağını da belirtti. “Bu strateji, Arsima Enerji’nin yenilikçi çözümlerini daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırmayı amaçlıyor” diyen Dağlıoğlu, projenin hem sektöre hem de kullanıcı deneyimine yeni bir standart getireceğini vurguladı.

Elektrikli araçlarla gelen zorluklara çözüm

Elektrikli araçların hızla gelişmeye devam ettiğine dikkat çeken Dağlıoğlu, şarj teknolojilerindeki dönüşümün de önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Elektrikli araçlarla birlikte şarj teknolojileri de gelişiyor. Özellikle ticari taraftaki araçlarda elektrikli dönüşüm sağlanırsa, aynı anda yüksek güçlü şarj istasyonları ve altyapılar gerekecek. Ancak mevcut sistem bu ihtiyacı karşılamakta zorlanıyor; çünkü ülke genelindeki şebekeler halen yeteri kadar güçlü değil. Bu yöndeki talebi karşılayabilmek adına depolamalı şarj istasyonu modellerini ülkemizde yaygınlaştırmalıyız. Arsima olarak bu kapsamda araştırma ve fizibilite çalışmalarına başladık. Gelecekte başarılı olmak istiyorsak, sektörün hareket ettiği yönde bugünden yatırımlarımızı planlamalıyız.”