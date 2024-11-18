Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 31 Ekim’de Ar-Ge ve tasarım merkezi verilerini yayımladı. Bu duruma göre Bursa, Ar-Ge merkezinde 4., Tasarım merkezinde 3. sırada. Tıpkı Türk Patent ve Marka kurumuna yapılan başvuru sıralamasında olduğu gibi. Bu sıralamada da Bursa, patent başvurularında 4. sıradayken, tasarım başvurusunda 3. sırada yer alıyor. Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile patent ve tasarım başvurularının birbiriyle ne kadar bağlantılı olduğunu açıklanan sıralamayla daha da iyi görmüş oluyoruz. Ne kadar çok Ar-Ge ve Tasarım merkezi açılırsa, patent başvuru sayısı da o kadar atmış olacak. Patent başvuru sayısının artması hem Bursa hem de ülkemiz için yenilikçiliğin yakalanması, taklidin azalması ve gelişmişliğin göstergesi olacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı verilere göre Türkiye genelinde Ar-Ge merkezi sayısı 1727’ye, tasarım merkezi sayısının ise 332’ye ulaştığı gözüküyor. Bursa’nın payı 135 adet Ar-Ge merkezi ile dördüncü sırada, Tasarım Merkezi ise 33 adet ile üçüncü sırada. İstanbul, her iki kategoride de lider konumda. 2. sırada Ankara geliyor. Ar-Ge Merkezinde Ankara ile aramızda Kocaeli var. Kocaeli yine sanayi ve özellikle petrokimya ve otomotiv sektörü açısından gelişmiş şehirlerden biri.

Raporda yine sektörel bir sıralama da mevcut. Bu sıralamaya göre ilk sırada makine sektörü bulunurken, onu otomotiv, yazılım ve bilgisayar, tekstil ve kimya sanayi takip ediyor. Sanayi merkezlerinin sektörel çeşitliliği ve sayısındaki artış, Türkiye’nin küresel inovasyon rekabetinde daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlayacaktır. Bu yüzden daha hızlı adımlarla ilerlemekte fayda var.

Bursa’nın Türkiye genelinde Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısında üst sıralarda yer almasının ardında birkaç temel neden bulunuyor. İlk olarak, Bursa’nın güçlü sanayi altyapısı ve özellikle otomotiv, tekstil, makine ve mobilya imalatı gibi alanlarda sahip olduğu köklü sanayi geçmişi bu sıralamada önemli rol oynuyor. Bildiğiniz gibi Bursa, Türkiye’nin otomotiv üretim merkezi olarak biliniyor, otomotiv üretimin getirdiği otomotiv yan sanayisinin de gelişmiş olduğu bir şehir. Bu sektörlerdeki firmalar, rekabet avantajlarını artırmak ve yenilikçi çözümler sunmak amacıyla Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine büyük yatırımlar yapmaktadır.

Şehirdeki teknoparklar, üniversiteler ve Ar-Ge merkezleri arasında sağlanan iş birlikleri, bilgi ve teknoloji transferini kolaylaştırarak Ar-Ge yatırımlarını teşvik ediyor.

Bunların yanı sıra devletin sağladığı vergi indirimleri ve teşvikler de var. Bursa gibi sanayi kentlerinde Ar-Ge ve tasarım merkezi kurulumunu cazip hale getiriyor. 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan vergi ve prim indirimleri, sanayi işletmelerinin Ar-Ge alanında yatırım yapmalarını desteklemekte, bu da Bursa’yı Türkiye’de Ar-Ge ve tasarım merkezleri açısından ön plana çıkarıyor.

Bursa’da 17 sanayi bölgesi var. Fabrika sayısı da oldukça yüksek. Ön sıralarda olsak da sanayi bölgesine ve fabrika sayısına göre 135 Ar-Ge merkezi, 33 Tasarım Merkezi yine de çok düşük. İlerleyen yıllarda bu sayıların daha da artmasını ümit ediyoruz. İyi haftalar.