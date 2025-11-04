1935 yılında Bulgaristan’ın Işıklar köyünde doğan Ali Durmaz, sanat okulundan mezun olduktan sonra ülkede artan baskılar nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. 1950’li yıllarda bir torna atölyesinde çalışmaya başlayan Durmaz, kısa sürede kendi işletmesini kurarak Durmazlar Makine’nin temellerini attı. İlk olarak tekstil makineleri üreten Durmaz, yıllar içinde üretim yelpazesini genişleterek Türkiye’nin ilk kollu makasını imal etti. Bursa sanayisinin önemli yatırımlarından Çemtaş Demir Çelik Fabrikası’nın kuruluşuna da öncülük eden Durmaz, küçük atölyesini 15 bin metrekarelik modern bir üretim tesisine dönüştürdü. Türkiye’nin ilk makine ihracatını gerçekleştirerek sektöre öncülük etti; ayrıca ilk giyotin makası ve ilk hidrolik abkant presi de üreten isim oldu. 1980 yılına gelindiğinde, Hannover Türk Ürünleri Fuarı’nda Türkiye’nin üretim gücünü dünyaya tanıttı ve Durmazlar’ı dijital teknolojiye taşıyarak ilk CNC Hidrolik Abkant Presi banttan indirdi.

Makine sektöründe birçok ilke imza attı

Kalite ve yenilik anlayışını ilke edinen Ali Durmaz, 1990 yılında sektörün ilk CE ve ISO 9001 sertifikalarını alarak bu vizyonunu tescilledi ve ilk hidrolik Punch Presi üretti. Makine sektöründe birçok ilke imza atan Durmaz, Bursa sanayisine ve eğitimine yön verecek pek çok kurumun oluşumunda da aktif rol oynadı. Bursa Serbest Bölgesi’nin (BUSEB) kurucu üyelerinden biri olan Durmaz, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Vakfı’nın kuruluşuna öncülük etti ve kendi adını taşıyan Ali Durmaz İlköğretim Okulu’nu eğitime kazandırdı. 2000’li yıllara gelindiğinde Durmazlar Makine’yi yeni çağa taşıyarak, Başköy ve Bursa OSB’de toplam 105 bin metrekare kapalı alana sahip modern tesislerde üretime başladı ve Türkiye’nin ilk lazer makinesini üreten sanayici unvanını kazandı. Ali Durmaz, uzun yıllar boyunca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis üyeliği ve Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Eğridereliler Derneği’ni kurdu, Bal-Böç Derneği’nin yönetiminde aktif olarak çalıştı ve Bursaspor Yönetim Kurulu’nda da hizmet verdi. Bugün, sanayinin öncü isimlerinden biri olarak anılan Ali Durmaz, yalnızca üretim alanındaki başarılarıyla değil, insan odaklı yaklaşımı, eğitime verdiği önem ve topluma bıraktığı kalıcı eserlerle de hatırlanıyor.