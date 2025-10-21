Yaşam boyu öğrenmeden sürdürülebilir şehirlere uzanan ilham dolu bir yolculuk bu haftasonu sizleri bekliyor. Dünyanın hızla değiştiği, mesleklerin yeniden tanımlandığı, iklim krizinin ve dijital dönüşümün yaşamımızın her alanını etkilediği bir çağdayız. Böyle bir dönemde geleceğe dair söz söylemenin, birlikte düşünmenin ve ortak çözümler üretmenin en değerli yolu; bir araya gelmek, konuşmak ve ilham vermekten geçiyor.

Tam da bu noktada, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) küresel genç liderler ağı olarak faaliyet gösteren Global Shapers Bursa Hub, yerel ve küresel düzeyde daha sürdürülebilir, adil ve yenilikçi bir gelecek yaratmak için çalışan 18 ve 27 yaş arasındaki genç liderlerden oluşuyor. 2021 yılında kuruculuğunu üstlendiğim Bursa Hub, bugün 35 genç üyesi ile eğitimden çevreye, sosyal etkiden toplumsal cinsiyet eşitliğine kadar birçok alanda önemli projelere imza attı. Şimdi ise kentin ve ülkenin geleceğine yön verecek fikirlerin tartışılacağı, ilham dolu bir zirve ile sizlerle buluşmaya hazırlanıyor.

25 Ekim Cumartesi günü saat 12:00’de NOSAB Yalçın Aras Konferans Salonu’nda gerçekleşecek bu özel buluşmada; yaşam boyu öğrenmeden iklim krizine, mühendislikte eşitlikten sürdürülebilir şehir vizyonuna kadar geleceği şekillendiren pek çok başlık, alanında uzman konuşmacılarla masaya yatırılacak.

İlham Veren Başlıklar, Etkileyici Konuşmacılar

Zirve, Global Shapers Bursa HUB 2025-2026 Dönem Başkanı Ekin Sözkesen’in açılış konuşması ile başlayacak ve ardından farklı disiplinlerden değerli isimleri ağırlayacak.

Yaşam Boyu Öğrenme oturumunda, değişen dünyada sürekli gelişmenin yolları konuşulacak.

İklim Krizi ve Yeni Normalimiz başlığında, gezegenimizin geleceği ve bireylerin sorumlulukları ele alınacak.

İlham Veren Kadınlar – Mühendislikte ve Liderlikte Eşitlik Yolculuğu panelinde, kadınların mühendislikte açtığı yeni yollar ve eşitliğin geleceği tartışılacak.

Sürdürülebilir Şehirler oturumunda ise geleceğin kentlerinin nasıl inşa edileceği ve iklim dostu şehircilik vizyonu ele alınacak.

Günün sonunda bilgi dolu oturumları keyifli bir yarışma ve networking bölümü tamamlayacak. Her bir bölüm, yalnızca bilgi değil aynı zamanda yeni bakış açıları ve güçlü ilhamlar kazandıracak.

Bu zirve, sadece dinlemek için değil; düşünmek, katkı sunmak ve geleceği birlikte şekillendirmek için bir davet. İş dünyasının, akademinin, sivil toplumun ve gençlerin bir araya geldiği bu anlamlı buluşmada sizlerin de yerini almanız, dönüşüm yolculuğunun bir parçası olmanız ve genç liderlere desteğiniz çok kıymetli. Geleceği konuşmak, birlikte tasarlamak ve ilhamla büyümek için bu özel günde buluşmak dileğiyle..