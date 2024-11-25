Zorluteks’in bu ödülü kazanmasında, insan hakları, çeşitlilik, kapsayıcılık, adil ücretlendirme, çalışan sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda hayata geçirdiği güçlü çalışmalar belirleyici oldu. Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Paydaş Kapitalizmi Metrikleri'ne dayanan ödül değerlendirme sürecinde, “Yönetişim, Gezegen, İnsan ve Refah” başlıkları altında titiz bir denetim gerçekleştirildi. Özellikle “İnsan” kategorisinde, Zorluteks’in çalışanlarının memnuniyeti ve gelişimi için yürüttüğü uygulamalar dikkat çekti. Şirket, sürdürülebilirlik stratejisinin temelini oluşturan insan odaklı projelerle çalışanlarına güvenli, destekleyici ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sunuyor.

Zorluteks’in ödül yolculuğundaki başarısı, yalnızca belirli projelere değil, sürdürülebilirlik çalışmalarını bütüncül bir bakış açısıyla ele almasına dayanıyor. Değerlendirme sürecinde, şirketin stratejik bir yaklaşıma sahip olması, politikalarının şirket genelinde uygulanabilirliği, belirlenen hedefler doğrultusunda sistematik bir şekilde ilerlemesi ve periyodik gözden geçirmeler yapması gibi kriterler öne çıktı. Üç gün süren detaylı saha denetimlerinde, bağımsız uzmanlar Zorluteks’in sürdürülebilirlikteki kararlılığını ve başarılarını tarafsız bir şekilde değerlendirdi.

Öncü adımlar atıyor

Sürdürülebilirlik stratejileri çerçevesinde, çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında öncü adımlar atarak, paydaşlarına ve topluma değer yaratmaya devam eden şirket, bu ödülle birlikte sürdürülebilir bir gelecek inşa etme misyonu doğrultusunda çalışmalarını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.