Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olarak, kurulduğu günden bu yana sürdürülebilirlik mottosuyla ilerleyen ve bu yıl “Yeşil OSB” belgesini alan Bursa Organize Sanayi Bölgesi (Bursa OSB), yeşil dönüşüm sürecini yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleşen “Yeşil Dönüşümde Finansman Desteği” konulu seminerin açılışında konuşan BOSB Bölge Müdürü Osman Yıldırım, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konusunda mevcut faaliyetlerinin yanısıra atıksu geri kazanım tesisi ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini ve hizmet süreçlerinde kullanılan elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını belirtti. Yıldırım, yeşil dönüşüm kapsamında firmaları bilgilendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

TÜBİTAK Bilimsel Programlar Baş Uzmanı Dilek Şahin de, yaptığı sunumda “1832 Çağrısı” ile ilgili detayları firma temsilcileriyle paylaştı. Şahin, “1832 Çağrısı” kapsamında büyük ölçekli firmalara yüzde 50’si faizsiz geri ödemeli, yüzde 50’si hibe, KOBİ’lere ise yüzde 60’ı hibe, yüzde 40’ı faizsiz geri ödemeli olacak şekilde finansman desteği sağlanacağı müjdesini verdi. Geri ödemelerin 4 yıllık bir süreye yayılacağını söyleyen Şahin, firmaların projeyi başarıyla tamamlaması halinde hibe oranlarının yüzde 20 daha artırılacağını belirtti.

İzlenecek yol

TÜBİTAK’ın onayladığı çözüm ortakları arasında yer alan Etkin Proje’nin Ar-Ge Proje Yöneticisi Emine Ölmez ise yaptığı sunumda sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğini örneklerle anlattı ve izlenecek yol ile ilgili önerilerde bulundu.

ATP GreenX Ürün Müdürü Mehmet Binici, “Sürdürülebilirlik Çalışmalarında Dijitalleşme” başlıklı sunumunda, dijitalleşmenin kuruluşlara sağladığı yararlar hakkında bilgiler verdi.