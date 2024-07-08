Zorlu Tekstil Grubu, daha iyi bir gelecek ve daha sürdürülebilir bir dünya için gençleri desteklemeye; kişisel ve kariyer gelişimleri için her türlü olanağı sağlamaya devam ediyor. Daha yaşanabilir, sürdürülebilir, eşitlikçi, akıllı bir geleceğin ancak farkındalığı yüksek, azimli, çalışkan, bilgi ve yetkinliklerini artırmış gençlerle mümkün olduğuna inanan Zorlu Tekstil Grubu, gençlere yönelik geliştirdiği projelerle sektöre ilham olmaya devam ediyor. Şirketin bu anlayışla üniversite öğrencilerine yönelik her yıl düzenlediği “Geleceğe Bi’Adım” staj programı başladı.

Gençlerin geleceğe güvenle ve umutla bakmalarını sağlamak ve kariyer basamaklarını tırmanırken yanlarında olmak için başlatılan staj programına bu yıl da yoğun ilgi oldu.

Başarılı öğrencilere sertifika

Geleceğe Bi’Adım” staj programının içeriğinde yüz yüze eğitimler, çevrimiçi haftalık planlanan eğitimler, kariyer sohbetleri, yönetici buluşmaları, proje sunumları ve iş deneyimleri yer alıyor. Stajyerler yerleştirilen departmanın iş süreçlerine aktif bir şekilde destek olmanın yanı sıra yönetici ve kariyer sohbetleri gibi buluşmalara da katılma imkanı buluyorlar. 13 staj koçunun da yer aldığı programda, staj koçları stajyerlerin çalışmalarını ve gelişmelerini takip ederek ihtiyaç duymaları halinde onlara mentorluk desteği verecekler. Staj koçları aynı zamanda stajyerlerin kariyer gelişimleri ve iş hayatını tanımaları adına kendi deneyimlerini de onlarla paylaşarak aktarımlarda bulunacaklar. Staj programı sonunda katılım durumu, tamamlanan eğitimler, proje çalışmaları gibi kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda programı başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifika verilecek.