Yaklaşık 20 yıl önce Bursa’da kurularak, sanayi tesisleri, organize sanayi bölgeleri ile su ve kanalizasyon idareleri için başta atık su olmak üzere arıtma tesisleri ve sistemleri kuran Çevre Yapı Arıtma Sistemleri firması, yurt dışında da önemli projelere imza atıyor. Ülkemizin birçok lokomotif kurum ve kuruluşunun arıtma tesislerini kuran Çevre Yapı, Rusya’da start verdiği yurt dışı projelerine ABD, Bulgaristan, Özbekistan ve Türkmenistan ile devam ederken, 10. arıtma tesisi projesini de geçtiğimiz günlerde Romanya’da tamamladı.

Yurt dışı projeleri ve hedefleri hakkında bilgi veren Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Çağlar Özçelikler, “2006 yılından bu yana atık su arıtma tesisleri, içme suyu ve proses suyu arıtma tesisleri, geri kazanım tesisleri ve atık gaz arıtma işlemleri alanında faaliyet gösteriyoruz. Bugüne değin ülkemizin dört bir yanında sanayi tesislerinin, organize sanayi bölgelerinin ve belediyelerin arıtma tesislerini hayata geçirdik. Gelen talepler üzerine son dönemde yurt dışına odaklandık” dedi.

Yeni hedef Kuzey Afrika

Firma olarak yurtdışına yönelik çalışmalarının devam edeceğini bildiren Özçelikler, uygun yatırım maliyetleri ile öne çıkan Kuzey Afrika ülkelerinde peş peşe yeni fabrikaların üretime başladığını ifade ederek, “Yeni hedefimizi Kuzey Afrika olarak belirledik. Mısır, Cezayir ve Fas gibi ülkelerde ciddi yatırımlar, yeni kurulan fabrikalar var. Bu fabrikaların arıtma sistemleri için girişimlerde bulunacağız” şeklinde konuştu.