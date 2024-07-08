Geri dönüşüm sektörünün nabzının attığı önemli etkinliklere katılan Burpol, Hollanda Amsterdam’da düzenlenen, alanında Avrupa’nın en önemli etkinliği olan PRS Plastics Recycling Show’daki standıyla dikkatleri üzerine çekti.

Otomotiv sektöründe kullanılan plastiğin, 2030 yılında yüzde 25, 2035’de ise yüzde 30 oranında geri dönüştürülmüş plastik olmasının hedeflendiğine işaret eden Burpol Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü İlkay Yıldırım, “Post-endüstriyel, Post- consumer ve ELV (Ömrünü Tamamlamış Araç) plastik atıklardan ürettiğimiz plastik ham maddelerden otomotiv firmaları parça üretimi gerçekleştiriyor. Bizim granül haline getirdiğimiz ham maddelerden, düşük emisyonlu, yüksek performanslı ve yüksek darbe dayanımlı parçalar üretiliyor” dedi.

Yurtdışında üretim yapacağız

Fuar’da büyük ilgi gördüklerini söyleyen Yıldırım, “Fuara Kurucu Ortağımız ve Yönetim Kurulu Başkanımız Cüneyt Canbolat’ın da aralarında bulunduğu 4 kişilik bir ekiple katıldık. Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte yurtdışında da şirketleşme ve akabinde üretim yapma konusundaki girişimlerimize hız vereceğiz” dedi.