Yeşilova Holding çatısı altında yer alan Holiday Inn Bursa City Centre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) tarafından verilen en üst kademedeki sürdürülebilir turizm sertifikasının sahibi oldu. IHG Hotels & Resorts Grubu’nun Türkiye genelindeki üye otelleri arasında gerçekleştirilen denetimlerin ardından kalite ve başarısını kanıtlayan Holiday Inn Bursa City Centre, Bursa’da sertifikayı almaya hak kazanan ilk oteller arasında yer aldı. Misafir odalarında ve otel bünyesinde ekolojik ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanan Holiday Inn Bursa City Centre, sürdürülebilir turizm noktasında çeşitli uygulamalar gerçekleştiriyor. Misafirlerine elektrikli araç şarj istasyonu sunmasının yanında, odalarda ve ortak alanlarda enerji tasarrufu, atık ve su tüketimini azaltmak adına çalışmalar yürütüyor.