Merinos AKKM’de düzenlenen zirveye BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, TURKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, Bursa Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönem başkanlarından Erdem Saker, NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez, HOSAB Başkanı Ömer Faruk Korun, BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar, kamu ve özel sektör temsilcilerinin yanı sıra iş dünyasının temsilcileri katıldı.

MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, “Artık yalnızca üretim kapasitemizi artırmak değil, bu üretimi çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik ekseninde gerçekleştirmek zorunda olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Bugün, dünyanın en gelişmiş ekonomileri yeşil dönüşüm ile şekilleniyor ve bu dönüşümde liderlik yapmak bizler için bir sorumluluktan öte, bir zorunluluk haline gelmişti” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın yeşil dönüşüme öncülük eden sayılı şehirlerden biri olduğunu ifade ederek, “Sadece üretim kapasitemizi artırarak değil üretimi çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik çerçevesinde gerçekleştirmek zorundayız” şeklinde görüşlerini aktardı.

Tarım şehri vurgusu

Bursa Büyükşehir Belediyesi geçmiş dönem başkanlarından Erdem Saker de kendi dönemlerinde Bursa’nın ana kaynaklarının iyi kullanımına yönelik adımlar attıklarını hatırlatarak, “O yıllarda sadece Bursa OSB vardı. Hazırladığımız 1/100.000’lik planımız içerisinde NOSAB’ı kurduk. NOSAB, tarımsal alanların dışında, sağlam zemin bölgesine ait bir yerde kuruldu. Bursa olarak tarımı da sanayiye paralel olarak iletmemiz gerekir. Hollanda tipi kooperatifleşmenin örnek alınmasını diliyorum. Bursa’mızı geleceğe taşıyalım yeşil sanayi hedefimiz olsun” diyerek duygularını dile getirdi.

Bursa’da Yeşil OSB, yeşil sanayi, sürdürülebilirlik, atık yönetimi ve karbon ayak izi hakkında çevreye duyarlı örnek çalışmaların ele alındığı zirvede, ulusal çapta tanınmış alanında uzman isimler konuşmacı olarak yer aldı.