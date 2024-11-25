BUÜ Kalite Koordinatörlüğü, ilk kez düzenlediği özel bir tören ile 2023 yılında yürüttükleri kalite çalışmalarıyla ödül almaya hak kazananları açıkladı. Birim Kalite Ödülü, Toplumsal Katkı Ödülü, Mezunlarla Etkileşim Ödülü, Öğrenci Memnuniyet Anketi, Kalite Gönüllüsü Ödülü, Akreditasyon Ödülü ve Kalite Özel Ödülü başlıkları altında 25 birim, akademisyen, idari personel ve öğrenciye ödülleri takdim edildi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yarım asırlık bir üniversitede kalite kültürünün giderek yaygınlaşmaya devam ettiğine işaret etti. Gelinen noktayı asla yeterli bulmadıklarını, çok daha iyisi için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Prof. Yılmaz, “Asli hedefimiz 50. yılımızda 5 yıllık tam akreditasyona sahip olabilmektir. Yürütülen çalışmalara genel olarak baktığımızda da bu başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Diğer yandan program akreditasyonları anlamında da iyileştirmelerimiz sürüyor. Toplam akredite sayımız yirmileri buldu. Ancak kesinlikle yeterli görmüyoruz. Ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmaları yapan tüm bölüm ve programlara destem vereceğiz. 2025 yılında akredite program sayımızı çok daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz. Kalite konusunda son yıllarda birçok adım attık. Kalite gönüllüsü çalışanlarımızın sayısı da önemli sayıda arttı. İçinde yer aldığımız araştırma üniversiteleri liginde kalite kültürü faaliyetlerimiz ile de ön plana çıkmayı arzu ediyoruz. Bu organizasyonda ödül alan herkesi gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül almaya hak kazanan birimlerin temsilcileri, akademisyen, idari personel ve öğrenciye ödülleri takdim edildi.