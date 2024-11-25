Tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren TEKSİDER üyeleri “Birlikte Yarınlara” projesi ile Şırnaklı öğrencilere yardım elini uzattı. Şırnak merkez Şehit Teğmen Şafak Evran İlkokulu Müdürü Haşim Tatar, Bursa’daki iş insanlarını yanlarında görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederken, TEKSİDER Başkanı Nermin Ceyhan ise, “Ülkemizin geleceği eğitimden geçiyor. Daha güçlü yarınlar için öğrencilerimize destek olmak, onların eğitim yolculuğuna omuz vermek istedik. Bu anlamlı çalışmaya katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi.

Editör: DİLEK ATLI