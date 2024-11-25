Türkiye’de bebe ve çocuk hazır giyim üretiminin yüzde 50’den fazlasını tek başına gerçekleştiren Bursa, Suudi Arabistan pazarında büyümek istiyor.

BTSO’nun Ticaret Bakanlığı destekleriyle bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe hayata geçirdiği uluslararası rekabeti geliştirme (UR-GE) projeleri kapsamında yeni durak Cidde oldu. UR-GE üyesi 50 firmanın yer aldığı yurt dışı pazarlama faaliyetine, bebe ve çocuk konfeksiyonu ürünlerinin ticaretini yapan yaklaşık 100 Suudi şirket temsilcisi katıldı.

Yüzlerce iş görüşmesinin yapıldığı organizasyona ilişkin değerlendirmede bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ticaret hacminin 2023 yılında 6,5 milyar dolara ulaştığını, bu yıl ise bu rakamın 8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesinin beklendiğini ifade ederek, “Önümüzdeki yıl ise iki ülke arasında 10 milyar dolarlık bir karşılıklı ticaret hedefi var. Bebe – çocuk konfeksiyonu sektörümüzün de bu ticarete en yüksek düzeyde katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda sundukları tüm destekler için Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Beklentilerimizin üzerinde iş hacmi oluştu

Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Servet Yılmaz da, Suudi Arabistan’da oldukça verimli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini söyledi. Yılmaz, şunları kaydetti:

“UR-GE faaliyeti kapsamında burada ciddi bir saha araştırması yapıldı. Firmalarımız çok iyi hazırlandılar. Tüm bunların sonucunda da beklentilerin üzerinde bir iş hacmi oluştu.” dedi. Suudi Arabistan pazarı ile ticaretin geçmişte yaşanan sorunlar nedeniyle 4-5 yıl boyunca sekteye uğradığını dile getiren Yılmaz, “Bu pazara tekrar merhaba dedik. Yeni konseptlerimizle ve yeni tasarımlarımızla bu pazardaki varlığımızı yeniden hissettirdik. Ticaretimizin önümüzdeki süreçte daha da yükseleceğine inanıyorum. Destekleri için Ticaret Bakanlığımıza ve Odamıza teşekkür ediyorum.”