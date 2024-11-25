BTSO Savunma Sanayi ve Havacılık Konseyi, sektöre katma değer sağlamak amacıyla önemli bir çalıştay gerçekleştirdi. Sivil havacılık alanında Bursa’yı merkez konumuna taşımak isteyen Konsey üyeleri, bu kapsamda ihtisas zirvesi, savunma sanayi ve havacılık sektörüne katma değerli modül üretilmesi, sektörde faaliyet gösteren firmaların dijitalleşme seviyelerinin artırılması gibi önemli konularda alt çalışma gruplarını belirledi.

BTSO tarafından iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak hayata geçirilen Bursa Business School’da düzenlenen çalıştayın açılış toplantısına katılan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyanın gelişmiş ilk 10 ekonomisinin aynı zamanda uzay, savunma ve havacılık gibi sektörlerde de güçlü bir yapıya sahip olduğuna işaret etti. Türkiye’nin gerek kalkınma hedefleri gerekse de bulunduğu coğrafyanın koşulları nedeniyle uzay, savunma ve havacılık alanındaki atılımını sürdürmesi gerektiğini belirten Burkay, “Bursa, sanayide güçlü olan bir şehir. Sanayide güçlü olan bir kentin, bunun kaldıracı olan yatırımlara da ihtiyacı var. Bizler de BTSO çatısı altında kentin sanayi dönüşümünü gerçekleştirmek üzere rol model niteliğinde birçok projeyi hayata geçirdik. Bursa’nın ekosistemini geleceğe göre inşa ediyoruz. Uzay, havacılık ve savunma sanayiinde dünyada söz sahibi şehirler arasında yer almalıyız” dedi.

Potansiyel çok büyük

BTSO Savunma ve Havacılık Konseyi Başkanı Aptullah Saner de askeri harcamaların 2023 yılında tüm dünyada 2,4 trilyon dolara ulaştığını, Türkiye’nin ise 9 milyar dolarlık bir harcama ile bu alandaki küresel harcamalarda binde 3,6’lık paya sahip olduğunu söyledi. Havacılıkta da benzer bir tablonun oluştuğunu belirten Saner, “Sektörde çok yüksek bir potansiyel var. Bu potansiyeli geliştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi – BASDEC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hatipoğlu ise Bursa’da 3 bin 500 firmanın savunma sanayine hizmet verir düzeyde olduğunu kaydetti.