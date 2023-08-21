Vali Mahmut Demirtaş göreve başladı

Resmi Gazete’de 10 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa Valiliği görevine atanan Vali Mahmut Demirtaş 20 Ağustos 2023 tarihinde Bursa’daki görevine başladı.

Valilikteki töreninin ardından Vali Mahmut Demirtaş sırasıyla Emir Sultan Türbesi, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Muradiye Külliyesi ile Muradiye Kur’an ve El Yazmaları Müzesi’ni ziyaret etti.