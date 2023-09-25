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Vali Demirtaş, Osmangazi Meydanı’nı inceledi
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Osmangazi Meydanı’nda incelemelerde bulundu.
YEREL YÖNETİMLER 25.09.2023, 19:44
Bir süre önce Bursa’daki göre-vine başlayan Vali Mahmut Demirtaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Belediye binası girişindeki vizyon projelerin maketlerini inceleyen Vali Demirtaş’a ziyaretin anısına Başkan Dündar tarafından Orhan Gazi’nin miğferinin replikası hediye edildi. Ziyaretin ardından Başkan Dündar, Vali Demirtaş’a ilk etap çalışmalarında sona gelinen Osmangazi Meydanı’nı gezdirdi. Bursa’nın merkezindeki çöküntü alanı kamulaştırma çalışmalarının ardından, yerin 24 metre altını 4 katlı otoparka ve meydana dönüştürdüklerini belirten Başkan Dündar, 2 bin araçlık otoparkın şehir trafiğinin azalmasına katkı sağlayacağını ifade etti.
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