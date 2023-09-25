Vali Demirtaş, Osmangazi Meydanı’nı inceledi

Bir süre önce Bursa’daki göre-vine başlayan Vali Mahmut Demirtaş, Osmangazi Belediye Baş­kanı Mustafa Dündar’a iade-i ziya­ret gerçekleştirdi. Belediye binası girişindeki vizyon projelerin ma­ketlerini inceleyen Vali Demirtaş’a ziyaretin anısına Başkan Dündar tarafından Orhan Gazi’nin miğferi­nin replikası hediye edildi. Ziyare­tin ardından Başkan Dündar, Vali Demirtaş’a ilk etap çalışmalarında sona gelinen Osmangazi Mey­danı’nı gezdirdi. Bursa’nın merke­zindeki çöküntü alanı kamulaş­tırma çalışmalarının ardından, ye­rin 24 metre altını 4 katlı otoparka ve meydana dönüştürdüklerini be­lirten Başkan Dündar, 2 bin araçlık otoparkın şehir trafiğinin azalma­sına katkı sağlayacağını ifade etti.