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Taş Mektep yeniden canlanıyor
YEREL YÖNETİMLER 04.09.2023, 20:26
Orhaneli ilçesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan Tarihi Taş Mektep Binası, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Orhaneli Kaymakamlığı’nın işbirliği ile yeniden işlevsel hale getirilecek. 2010 yılında restorasyonu tamamlanan ve ardından farklı zamanlarda kısmı bir şekilde kullanılabilen Taş Mektep Binası, Orhaneli Kaymakamlığı’nın başlattığı ve BUÜ’nün de katkı vereceği proje ile Aile Destek Merkezi (ADEM) olarak hizmet verecek. İşbirliğini başlatan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Orhaneli Kaymakamı Mehmet Naim Akgül imza attı.
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