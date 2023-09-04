Taş Mektep yeniden canlanıyor

Orhaneli ilçesinde uzun yıllardır atıl durumda bulunan Tarihi Taş Mektep Binası, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Orhaneli Kay­makamlığı’nın işbirliği ile yeniden işlevsel hale geti­rilecek. 2010 yılında resto­rasyonu tamamlanan ve ardından farklı zaman­larda kısmı bir şekilde kul­lanılabilen Taş Mektep Bi­nası, Orhaneli Kayma­kamlığı’nın başlattığı ve BUÜ’nün de katkı vere­ceği proje ile Aile Destek Merkezi (ADEM) olarak hizmet verecek. İşbirliğini başlatan protokole BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Orhaneli Kay­makamı Mehmet Naim Akgül imza attı.