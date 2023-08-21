Osmangazi’nin spor yatırımları meyvesini veriyor

Osmangazi Belediyesi’nin Türk spo­runun hizmetine sunduğu Tür­kiye’nin en modern atletizm salonu, geleceğin yıldız sporcularına ev sahipliği yapıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 73 metre çatı açıklığıyla aynı zamanda Türkiye’nin en büyüğü olan Osmangazi Atletizm Salonu’nda Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ba­şarı elde eden Osmangazi Belediyes­por’un milli sporcuları ile bir araya geldi.

Osmangazi Belediyesi’nin ‘Sporla Geli­şen Bursa Sağlıklı Yetişen Nesiller’ idea­liyle hayata geçirdiği spor yatırımları, meyvelerini vermeye başladı. Bugüne kadar ilçenin dört bir yanında birçok spor tesisi hizmete açıp, altyapıdan Türk spo­runa sayısız sporcu yetiştiren Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete açılan Osmangazi Atletizm Salonu ile spor yatı­rımları konusunda hizmet çıtasını en yükseğe taşıdı.