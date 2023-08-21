Osmangazi’nin spor yatırımları meyvesini veriyor
Osmangazi Belediyesi’nin Türk sporunun hizmetine sunduğu Türkiye’nin en modern atletizm salonu, geleceğin yıldız sporcularına ev sahipliği yapıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 73 metre çatı açıklığıyla aynı zamanda Türkiye’nin en büyüğü olan Osmangazi Atletizm Salonu’nda Dünya ve Avrupa şampiyonalarında başarı elde eden Osmangazi Belediyespor’un milli sporcuları ile bir araya geldi.
Osmangazi Belediyesi’nin ‘Sporla Gelişen Bursa Sağlıklı Yetişen Nesiller’ idealiyle hayata geçirdiği spor yatırımları, meyvelerini vermeye başladı. Bugüne kadar ilçenin dört bir yanında birçok spor tesisi hizmete açıp, altyapıdan Türk sporuna sayısız sporcu yetiştiren Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz yıl hizmete açılan Osmangazi Atletizm Salonu ile spor yatırımları konusunda hizmet çıtasını en yükseğe taşıdı.