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Osmangazi’de tarih gün yüzüne çıkıyor
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi mirasın korunup geleceğe taşınmasına yönelik çalışmalarda öncü belediye olduklarını belirterek, özellikle sivil mimarinin en güzel örneklerinin bulunduğu Bursa’da tüm şehrin tarihi eserlere sahip çıkması gerektiğini söyledi.
YEREL YÖNETİMLER 28.08.2023, 15:41
Bursalı gazeteci Güzin Abraş ve ailesinin Çanakkale Savaşı gazisi dedelerinden miras kalan tarihi ev, aslına uygun şekilde restore edilmesinin ardından yeniden kullanılmaya başladı. Bursa’nın tarihi semtlerinden Tuzpazarı Mahallesi Abdal Çıkmazı’nda gerçekleşen açılış törenine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile birlikte katıldı. “Ne Güzel Ev” ismiyle özel gün ve etkinliklerde Bursalılar’a hizmet verecek tarihi yapıya sahip çıkmalarından dolayı aileyi tebrik eden Başkan Dündar, şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin geleceğe taşınması bakımından örnek bir çalışma olduğunu belirtti.
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