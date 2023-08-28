Osmangazi’de tarih gün yüzüne çıkıyor

Bursalı gazeteci Güzin Abraş ve ailesinin Çanakkale Savaşı gazisi dedelerinden miras kalan tarihi ev, aslına uygun şekilde restore edilmesinin ardından yeniden kullanılmaya başladı. Bursa’nın tarihi semtlerinden Tuzpazarı Mahallesi Abdal Çıkmazı’nda gerçekleşen açılış törenine; Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ile birlikte katıldı. “Ne Güzel Ev” ismiyle özel gün ve etkinliklerde Bursalılar’a hizmet verecek tarihi yapıya sahip çıkmalarından dolayı aileyi tebrik eden Başkan Dündar, şehrin tarihi ve kültürel değerlerinin geleceğe taşınması bakımından örnek bir çalışma olduğunu belirtti.