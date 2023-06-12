Nilüfer’de kaçak yapıya geçit yok

Planlı kentleşmeye örnek olan Nilü­fer’de kaçak yapılarla mücadele devam ediyor. Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri tarafından Alaaddinbey Mahalle­si’nde tespit edilen bir iş yeri yıkıldı. Farklı lokasyondaki iki kaçak işyerine ise mah­kemenin yürütmeyi durdurma kararı ne­deniyle müdahale edilemedi.

Nilüfer Belediyesi ekipleri, Ürünlü ve Alaaddinbey Mahalleleri’nde 3 kaçak yapı tespit etti. Kaçakla mücadele çalış­masında polis, zabıta, çevik kuvvet ve sağ­lık ekipleri de bulundu. Gerekli tedbirleri alan ekipler, alaaddin­bey Mahallesi’nde inşa edilmiş çelik kons­trüksiyon yapıyı yıktı. İş makinesinin kul­lanıldığı yıkım çalışmasında tarla vasfındaki alana kurulmuş 850 metreka­relik depo yıkıldı.