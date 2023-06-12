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Nilüfer’de kaçak yapıya geçit yok
YEREL YÖNETİMLER 12.06.2023, 18:04
Planlı kentleşmeye örnek olan Nilüfer’de kaçak yapılarla mücadele devam ediyor. Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri tarafından Alaaddinbey Mahallesi’nde tespit edilen bir iş yeri yıkıldı. Farklı lokasyondaki iki kaçak işyerine ise mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle müdahale edilemedi.
Nilüfer Belediyesi ekipleri, Ürünlü ve Alaaddinbey Mahalleleri’nde 3 kaçak yapı tespit etti. Kaçakla mücadele çalışmasında polis, zabıta, çevik kuvvet ve sağlık ekipleri de bulundu. Gerekli tedbirleri alan ekipler, alaaddinbey Mahallesi’nde inşa edilmiş çelik konstrüksiyon yapıyı yıktı. İş makinesinin kullanıldığı yıkım çalışmasında tarla vasfındaki alana kurulmuş 850 metrekarelik depo yıkıldı.
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