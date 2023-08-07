Son Dakika
Nilüfer’de 4 kaçak yapı daha yıkıldı
İmara aykırı yapılara geçit vermeyen Nilüfer Belediyesi, kaçak inşa edilmiş dört yapıyı daha yıktı.
YEREL YÖNETİMLER 07.08.2023, 20:36
Kaçak yapılaşma ile mücadelesini sürdüren Nilüfer Belediyesi, merkezde ve kırsal bölgelerdeki imara uygun olmayan yapılara müsaade etmiyor. Bu konudaki denetim çalışmalarını da sıkı şekilde yürüten Nilüfer Belediyesi, yıkım çalışmalarıyla da kararlılığını gösteriyor. Son olarak tespit edilen dört yapı, Nilüfer Belediyesi’ne bağlı yıkım ekipleri tarafından yerle bir edildi. Ürünlü’de 2 bin 600 metrekare, Yaylacık’ta 900 metrekare, Çalı’da 500 metrekare ve Alaattinbey’de 600 metrekarelik imara aykırı yapılar yıkıldı. Yetkililer tarafından ilçede denetim çalışmalarının aralıksız süreceği belirtildi.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız