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Nilüfer’de 4 kaçak yapı daha yıkıldı

İmara aykırı yapılara geçit vermeyen Nilüfer Belediyesi, kaçak inşa edilmiş dört yapıyı daha yıktı.

YEREL YÖNETİMLER 07.08.2023, 20:36
Nilüfer’de 4 kaçak yapı daha yıkıldı

Kaçak yapılaşma ile mücadelesini sür­düren Nilüfer Belediyesi, merkezde ve kır­sal bölgelerdeki imara uygun olmayan yapılara müsaade etmiyor. Bu konudaki denetim çalışmalarını da sıkı şekilde yürü­ten Nilüfer Belediyesi, yıkım çalışmala­rıyla da kararlılığını gösteriyor. Son olarak tespit edilen dört yapı, Nilüfer Belediye­si’ne bağlı yıkım ekipleri tarafından yerle bir edildi. Ürünlü’de 2 bin 600 metrekare, Yaylacık’ta 900 metrekare, Çalı’da 500 metrekare ve Alaattinbey’de 600 metreka­relik imara aykırı yapılar yıkıldı. Yetkililer tarafından ilçede denetim çalışmalarının aralıksız süreceği belirtildi.

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