Mudanya Belediyesi dayanışmayı tarımla büyütüyor

Mudanya Belediyesi Çekrice Mahallesi’nde 48 dönümlük arazide toprakla buluşturduğu ayçiçek tohumlarının hasadını, törenle gerçekleştirdi. Belediyeye ait arazilerde, refüj ve parklarda yetişen zeytinleri toplayarak, zeytinyağı haline getirdikten sonra ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıran Mudanya Belediyesi, hasadını gerçekleştirdiği ayçiçeklerden elde edilen yağları da sofralara ulaştırıyor. “Topraktan Halka, Tarladan Sofraya” projesi kapsamında Çekrice Mahallesi’nde düzenlenen hasat töreninde konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Belediyesi olarak dayanışmayı tarımla büyüttüklerine vurgu yaptı. Türkyılmaz, sosyal belediyeciliğe örnek bir projeye daha imza attıklarının altını çizerken, “Göreve geldiğimizde Mudanya’da hiç kimse aç kalmayacak, hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek dedik. Uğur Böceği ve Zeytin Dalı ekiplerimizle hemşehrilerimizin yanlarında olmaya devam ediyoruz” dedi.