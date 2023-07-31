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Masal kahramanları Osmangazi’de

Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı Macera Park, önümüzdeki günlerde dünyaca ünlü masal kahramanlarının heykellerinin sergilendiği ‘Masal Bahçesi’ ile ziyaret edilebilecek.

YEREL YÖNETİMLER 31.07.2023, 15:42
Masal kahramanları Osmangazi’de

Osmangazi Belediyesi’nin Hamitler Mahallesi’nde 50 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiği Macera Bursa, adrenalin ve eğlencenin yanında 245 bin adet çiçekten oluşan bahar bah­çesi ile ziyaretçilerini büyüler­ken, özellikle çocukların çok beğeneceği yeni bir bölümü de hizmet vermeye başlıyor. ‘Masal Bahçesi’ adı verilen kon­septte, dünyaca ünlü masal kahramanlarının heykelleri ser­gileniyor. 22 adet tema ve masal dinleme alanında oluşan bahçede, 24 noktada 122 parça heykel yer alıyor. Pinokyo, Ke­loğlan, Ninja Kaplumbağalar, Taş Devri, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Temel Reis, Nasreddin Hoca, Kırmızı Başlıklı Kız, Buz Devri, Külkedisi, TenTen, Bre­men Mızıkacıları gibi birçok masal kahramanı önümüzdeki günlerde çocuklar ile buluşacak.

Çocukların yeni eğlence merkezi

50 dönüm alan üzerine ku­rulu Macera Bursa içerisinde, kır kahvesi, yürüyüş yolu, çocuk oyun ve egzersiz alanları, doğal dokuya uyumlu kent mo­bilyaları, adrenalin park, bahar bahçesi ve masal bahçesi yer alıyor. Adrenalin parkta 150 metrelik çift hat zipline, 19 etaplı ip parkuru, tırmanma du­varı ve serbest düşüş plat­formu, zipcoaster yer alıyor. Bahar bahçesinde ise 245 bin bitki ve mevsimsel çiçekler ile 19 noktada farklı konu temalı 40 adet heykel ve objeden oluşuyor.

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