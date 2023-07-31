Masal kahramanları Osmangazi’de
Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’ya kazandırdığı Macera Park, önümüzdeki günlerde dünyaca ünlü masal kahramanlarının heykellerinin sergilendiği ‘Masal Bahçesi’ ile ziyaret edilebilecek.
Osmangazi Belediyesi’nin Hamitler Mahallesi’nde 50 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiği Macera Bursa, adrenalin ve eğlencenin yanında 245 bin adet çiçekten oluşan bahar bahçesi ile ziyaretçilerini büyülerken, özellikle çocukların çok beğeneceği yeni bir bölümü de hizmet vermeye başlıyor. ‘Masal Bahçesi’ adı verilen konseptte, dünyaca ünlü masal kahramanlarının heykelleri sergileniyor. 22 adet tema ve masal dinleme alanında oluşan bahçede, 24 noktada 122 parça heykel yer alıyor. Pinokyo, Keloğlan, Ninja Kaplumbağalar, Taş Devri, Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, Temel Reis, Nasreddin Hoca, Kırmızı Başlıklı Kız, Buz Devri, Külkedisi, TenTen, Bremen Mızıkacıları gibi birçok masal kahramanı önümüzdeki günlerde çocuklar ile buluşacak.
Çocukların yeni eğlence merkezi
50 dönüm alan üzerine kurulu Macera Bursa içerisinde, kır kahvesi, yürüyüş yolu, çocuk oyun ve egzersiz alanları, doğal dokuya uyumlu kent mobilyaları, adrenalin park, bahar bahçesi ve masal bahçesi yer alıyor. Adrenalin parkta 150 metrelik çift hat zipline, 19 etaplı ip parkuru, tırmanma duvarı ve serbest düşüş platformu, zipcoaster yer alıyor. Bahar bahçesinde ise 245 bin bitki ve mevsimsel çiçekler ile 19 noktada farklı konu temalı 40 adet heykel ve objeden oluşuyor.