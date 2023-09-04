Koza kütüphanesi açılış için gün sayıyor

Nilüfer Belediyesi kente yeni bir kü­tüphane daha kazandırı­yor. Modern yapısı ve zen­gin materyalleriyle her yaştan insana nitelikli bir hizmet verecek olan “Koza Kütüphanesi”, ken­tin en yeni bilgi hazinesi olacak. Yapımında sona gelinen kütüphane, yakın zamanda Görükle’de açılacak.

Nilüfer Belediyesi, bil­giyi erişilebilir kılmak için kentin birçok mahalle­sinde açtığı kütüphane­lere bir yenisini daha ekli­yor. Demirci, Üçevler, Akkılıç kütüphanelerinin yanı sıra Misi’deki Çocuk Kütüphanesi, Yüzüncü­yıl’daki Şiir Kütüphanesi ve Gezici Kütüphane ile her yaştan insana hizmet veren Nilüfer Belediyesi, kente yeni bir bilgi hazi­nesi kazandırıyor.