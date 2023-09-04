Son Dakika
TİM Başkanı Gültepe: Ağustosta ihracatımıza en yüksek katkıyı 2,7 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi
Koza kütüphanesi açılış için gün sayıyor
YEREL YÖNETİMLER 04.09.2023, 20:27
Nilüfer Belediyesi kente yeni bir kütüphane daha kazandırıyor. Modern yapısı ve zengin materyalleriyle her yaştan insana nitelikli bir hizmet verecek olan “Koza Kütüphanesi”, kentin en yeni bilgi hazinesi olacak. Yapımında sona gelinen kütüphane, yakın zamanda Görükle’de açılacak.
Nilüfer Belediyesi, bilgiyi erişilebilir kılmak için kentin birçok mahallesinde açtığı kütüphanelere bir yenisini daha ekliyor. Demirci, Üçevler, Akkılıç kütüphanelerinin yanı sıra Misi’deki Çocuk Kütüphanesi, Yüzüncüyıl’daki Şiir Kütüphanesi ve Gezici Kütüphane ile her yaştan insana hizmet veren Nilüfer Belediyesi, kente yeni bir bilgi hazinesi kazandırıyor.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız