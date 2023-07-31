Keles kirazı coğrafi işaret aldı

Keles kirazı ile Bursa’nın coğrafi işaret tescilli ürün sayısı 30’a yükseldi.

Tescil belgesini Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin’e teslim eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Geçen yıl Yenişehir biberi için coğrafi işaret tescil belgesi almıştık. Bursa kestanesi ve Keles kirazı ile ilgili tescil için çalışıyorduk. Keles kirazı ile ilgili süreç tamamlandı ve coğrafi işaret tescilini aldık. Bursa kestanesiyle alakalı da son aşamaya geldik. Ürünlerimizin dünya literatürüne girmesi adına bu tescil önemli ve değerli. Amacımız bu tescilleri daha da artırmak.”

Aktaş, ürünlerin markalaşması, dünyaya tanıtılmaları, kalitelerinin yükseltilmesi ve dünya piyasalarında yer almalarının sağlanmasında coğrafi işaret tescil belgelerinin alınmasının büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.