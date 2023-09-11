Kaçağa geçit yok
Bursa’yı depreme karşı dirençli kent haline getirmek için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kaçak yapılaşmayla etkili bir mücadele başlattı.
Yıldırım ilçesi sınırlarında nitelikli tarım arazileri üzerine kaçak olarak yapıldığı tespit edilen fabrika binalarının yıkımına başlandı. Bir taraftan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla birinci derece deprem kuşağında yer alan Bursa’yı depreme karşı dirençli kent haline getirmeye çalışan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kaçak yapılaşma ile de etkin mücadele sürdürüyor. Yıkımların yapılabilmesi için talepte bulunan ilçe belediyelerine araç ve ekipman desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar yaklaşık 350 adet kaçak yapı yıkımına iş makinesi ve ekipman desteği sağladı. Kaçak yapılaşmanın önüne geçmek amacıyla 5 kontrol ekibi ile havadan ve karadan denetimlerini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Ovası’nın nitelikli tarım arazileri arasında yer alan Yıldırım ilçesi Samanlı ve Vakıf mahallelerinde kaçak olarak yapılan 80’e yakın fabrika binası tespit edil-di. İlçe belediyesi tarafından yıkım kararı alınmasına rağmen, yasal sürede yıkımların yapılmaması nedeniyle Belediye devreye girdi.