İHA’lar Bursa’da yarışacak

Bursa Büyükşehir Belediye­si’nin destekleriyle Yunu­seli Havaalanı’nda yapılan Sava­şan İHA Yarışmalarıyla, TEKNOFEST kapsamındaki İn­sansız Hava Araçları Yarışmaları da başlamış oldu. Türkiye gene­linden bu kategoride 300’ün üze­rinde takımın başvurduğu yarış­mada finale kalan 22 takım birincilik için yarışacak.

TEKNOFEST’in artık sadece bir Türkiye markası değil, dünya markası haline geldi­ğini belirten Bakan Mustafa Varank, “300 binden fazla takım,1 milyon yarışmacı baş­vurusunu yaptı. İşte finalleri gerçekleştiriyo­ruz. Tabii Bursa olarak da birkaç senedir in­sansız hava araçları yarışmalarına ev sahip­liği yapıyoruz” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali­nur Aktaş da Bursa olarak çok güzel organi­zasyonlara ev sahipliği yaptıklarını, bunla­rın en özellerinden bir tanesinin de TEKNOFEST’in Savaşan İHA Yarışmaları ol­duğunu söyledi.