İHA’lar Bursa’da yarışacak
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen ‘Savaşan İHA Yarışmasına’, Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle Bursa ev sahipliği yapıyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Yunuseli Havaalanı’nda yapılan Savaşan İHA Yarışmalarıyla, TEKNOFEST kapsamındaki İnsansız Hava Araçları Yarışmaları da başlamış oldu. Türkiye genelinden bu kategoride 300’ün üzerinde takımın başvurduğu yarışmada finale kalan 22 takım birincilik için yarışacak.
TEKNOFEST’in artık sadece bir Türkiye markası değil, dünya markası haline geldiğini belirten Bakan Mustafa Varank, “300 binden fazla takım,1 milyon yarışmacı başvurusunu yaptı. İşte finalleri gerçekleştiriyoruz. Tabii Bursa olarak da birkaç senedir insansız hava araçları yarışmalarına ev sahipliği yapıyoruz” diye konuştu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa olarak çok güzel organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını, bunların en özellerinden bir tanesinin de TEKNOFEST’in Savaşan İHA Yarışmaları olduğunu söyledi.