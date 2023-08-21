Hasanağa Gıda Merkezi hizmete girdi

Nilüfer Belediyesi’nin hizmete açtığı Hasanağa Gıda Merkezi’nde ekolojik tarımla üretilen ürünler işlenerek, sağlıklı gıda tarladan sofralara taşınıyor. Nilüfer’de tarımın gelişmesi, üreticiye destek olunması ve Belediyeye ait boş arazilerin tarıma kazandırılması adına çabalarını sürdüren Nilüfer Belediyesi, sağlıklı gıdaların erişilebilir olması için de çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların hedefine ulaştığı yatırımlardan biri de Nilüfer Belediyesi’nin Hasanağa Mahallesi’nde kurduğu Hasanağa Gıda Merkezi oldu.

Kadın derneklerinin katılımıyla bir süredir deneme üretimlerinin yapıldığı Merkez’in resmi açılışı törenle yapıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, herkesin yaklaşan bir gıda krizinden sözettiği bir dönemde daha çok üretime sarılmak gerektiğini vurgulayarak, “O nedenle toplumun bütün kesimlerini tarımsal üretimle buluşturmaya çabalıyoruz. Kadınların geleneksel yöntemlerle ürettiği tarhana, erişte, turşu, reçel gibi ürünleri tüketiciye ulaştırma konusunda da adımlar attık. Hasanağa Gıda Merkezi işte bu çabalarımızı büyütecek bir adım oldu” dedi.