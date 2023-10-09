Demirtaşlı minikler de artık “Ana Kucağı”nda

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla 2019 yılında başlattığı Ana Kucaklarına bir yenisi daha eklendi. Bu dönem eğitime başlayan Demirtaş Ana Kucağı ile sayıları 29’a ulaşan merkezlerde halen 3500’e yakın öğrenci eğitim görüyor.

Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Ana Kucağını ziyaret eden Başkan Alinur Aktaş, okul öncesi dönemin bir çocuğun gelişimi için çok önemli olduğunu söyleyip, “Bursa’nın dört bir yanında 29 ayrı noktada bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Ana Kucağı’mız da bu dönem başında eğitime başladı.

Şu an itibariyle 80 civarında öğrencimiz var ama inşallah bu sayı giderek artacak. Şehriyle barışık, annesine, babasına ve büyüklerine saygılı, küçüklerini seven, eşyasını koruyan, sokak hayvanlarına karşı duyarlı, doğaya karşı duyarlı, çevresini koruyan, çalışkan, gayretli, hedefleri olan vatan, millet, bayrak yolunda gerçekten gözünü hiçbir şeyden esirgemeyen nesiller yetişsin istiyoruz. Ve bu noktada da yavrularımıza yatırım yapıyoruz” ifadelerini kullandı.