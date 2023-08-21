Büyük dönüşümde ilk anahtar teslimi yapıldı

Büyükşehir Belediyesi iştirak­lerinden BURKENT tarafın­dan inşaatların yapıldığı Yiğitler Kentsel Dönüşümü’nde ilk konut­lar düzenlenen törenle hak sahiple­rine teslim edildi. Üç bölgeye ayrılan ve toplam 62 dönüm alan üzerinde 184 yapı ve 350 hak sahi­binden oluşan sahanın birinci uy­gulama etabında, 65 konut ve 2 adet dükkanın anahtarları hak sa­hiplerine teslim edildi. Anahtar Tes­lim törenine Bursa Büyükşehir Be­lediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman, Muhammet Müfit Aydın ve Ahmet Kılıç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, hak sa­hipleri ve vatandaşlar katıldı. 17 Ağustos 1999 depremini dün gibi hatırladığını anlatan Bursa Büyük­şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Biz işi düzeltmenin, daha ya­şanabilir yaşanabilir hale getirme­nin derdi ve hesabı içerisindeyiz. Biz hem dönüşüm yapıyoruz hem de yeni yollar açıyoruz. Yiğitler Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tam bir sene önce 17 Ağustos 2022’de temel atma töreni düzenledik. Bir yıl içeri­sinde burayı tamamlayacağız dedik. Bu bir iddiadır, kararlılıktır. Projede emeği olan müteahhitte, Burkent’e ve çalışan tüm arkadaşla­rıma teşekkür ediyorum” dedi.