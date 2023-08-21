Büyük dönüşümde ilk anahtar teslimi yapıldı
Bursa’nın depreme karşı dirençli bir kent haline getirilmesi amacıyla 7 ayrı bölgede kentsel dönüşüm projelerini kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Yiğitler Kentsel Dönüşümü’nde ilk konutları düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim etti.
Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURKENT tarafından inşaatların yapıldığı Yiğitler Kentsel Dönüşümü’nde ilk konutlar düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. Üç bölgeye ayrılan ve toplam 62 dönüm alan üzerinde 184 yapı ve 350 hak sahibinden oluşan sahanın birinci uygulama etabında, 65 konut ve 2 adet dükkanın anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Anahtar Teslim törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman, Muhammet Müfit Aydın ve Ahmet Kılıç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı. 17 Ağustos 1999 depremini dün gibi hatırladığını anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Biz işi düzeltmenin, daha yaşanabilir yaşanabilir hale getirmenin derdi ve hesabı içerisindeyiz. Biz hem dönüşüm yapıyoruz hem de yeni yollar açıyoruz. Yiğitler Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tam bir sene önce 17 Ağustos 2022’de temel atma töreni düzenledik. Bir yıl içerisinde burayı tamamlayacağız dedik. Bu bir iddiadır, kararlılıktır. Projede emeği olan müteahhitte, Burkent’e ve çalışan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.