Bursa’nın yeni “nefes” meydanı
Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden olan ve kentsel tasarım projesi kapsamında Bursa’ya kazandırılan Osmangazi Meydanı açılış için gün sayıyor.
Osmangazi Belediyesi tarafından kentsel tasarım projesi kapsamında Bursa’ya kazandırılan Osmangazi Meydanı açılış için gün sayarken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, basın mensuplarını şehrin yeni buluşma noktasında ağırladı. Başkan Dündar, önümüzdeki günlerde ilk etabı hizmete açılacak olan meydanın şehrin yeni sosyal yaşam alanı olacağını belirtti.
Bursa’nın merkezinde 100’den fazla çöküntü binanın kamulaştırılmasıyla elde edilen 37 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Osmangazi Meydanı, birçok farklı fonksiyonu içinde barındırıyor. Vizyon proje, özellikle yerin 24 metre altındaki 2000 araçlık otoparkıyla, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne yüklenen araç yoğunluğunu azaltarak, şehir içi trafiğin rahatlamasını sağlayacak.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu meydanı, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez ile birlikte basın mensuplarına gezdirdi. Başkan Dündar, kamulaştırma, hafriyat ve inşaat çalışmaları ile yoğun bir üretimin olduğu meydan inşaatında artık sona gelindiğini ifade ederek, dev meydanın 2 bin araçlık otoparkı, meydanı, cami ve sosyal alanlarıyla kente vizyon kazandıracağının altını çizdi.
Osmangazi Meydanı’nın bulunduğu konumun imar planlarında 5 emsal ticari bir alan olarak Bursa’nın en yoğun ve en hareketli noktası olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, “Bu bölge aynı zamanda bir geçiş noktası olarak da önem arz ediyor. Demiryolu altı ile tarihi çarşının bağlantısının olduğu bir konum. Bu önemli bölgeye yapılacak proje için anket düzenlediğimizde büyük bir çoğunlukla meydan projesi öne çıktı. Biz de bu yönde çalışmalarımıza başladık. Bu bölgenin kamulaştırması için o dönemin şartlarında 200 milyon TL ödeme yaptık. Çöküntü bölgedeki 105 adet binayı kamulaştırdık. Şehrin geleceği adına böylesine çok fonksiyonlu bir projeyi hayata geçirdik” dedi.