Bursa’nın yeni “nefes” meydanı

Osmangazi Belediyesi tarafından kentsel tasarım projesi kapsamında Bursa’ya kazandırılan Osmangazi Meydanı açılış için gün sayarken, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, basın mensuplarını şehrin yeni buluşma noktasında ağırladı. Başkan Dündar, önümüzdeki günlerde ilk etabı hizmete açılacak olan meydanın şehrin yeni sosyal yaşam alanı olacağını belirtti.

Bursa’nın merkezinde 100’den fazla çöküntü binanın kamulaştırılmasıyla elde edilen 37 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Osmangazi Meydanı, birçok farklı fonksiyonu içinde barındırıyor. Vizyon proje, özellikle yerin 24 metre altındaki 2000 araçlık otoparkıyla, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi’ne yüklenen araç yoğunluğunu azaltarak, şehir içi trafiğin rahatlamasını sağlayacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’nın uzun yıllardır ihtiyaç duy­duğu meydanı, AK Parti Osmangazi İlçe Baş­kanı Ufuk Cömez ile birlikte basın mensupla­rına gezdirdi. Başkan Dündar, kamulaştırma, hafriyat ve inşaat çalışmaları ile yoğun bir üretimin olduğu meydan inşaatında artık sona gelindiğini ifade ederek, dev meydanın 2 bin araçlık otoparkı, meydanı, cami ve sos­yal alanlarıyla kente vizyon kazandıracağı­nın altını çizdi.

Osmangazi Meydanı’nın bulunduğu konu­mun imar planlarında 5 emsal ticari bir alan olarak Bursa’nın en yoğun ve en hareketli noktası olduğuna vurgu yapan Başkan Dün­dar, “Bu bölge aynı zamanda bir geçiş nok­tası olarak da önem arz ediyor. Demiryolu altı ile tarihi çarşının bağlantısının olduğu bir konum. Bu önemli bölgeye yapılacak proje için anket düzenlediğimizde büyük bir çoğunlukla meydan projesi öne çıktı. Biz de bu yönde çalışmalarımıza başladık. Bu böl­genin kamulaştırması için o dönemin şartla­rında 200 milyon TL ödeme yaptık. Çöküntü bölgedeki 105 adet binayı kamulaştırdık. Şehrin geleceği adına böylesine çok fonksi­yonlu bir projeyi hayata geçirdik” dedi.