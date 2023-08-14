Bursa’nın vitrini yenileniyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Beşyol Kavşağı luplarının yapılacağı alanda kalan riskli binaların yıkımına devam ediyor. Bugüne kadar proje kapsamında 89 riskli binanın yıkımı tamamlanırken, yaklaşık 9 bin metrekare alan açığa çıkarıldı.

Bir taraftan kentsel dönüşüm projeleriyle olası depremde yıkılma tehlikesi bulunan riskli yapı stokunu ortadan kaldırırken, diğer taraftan kente modern görünüm kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nde çalışmalara hız verdi. Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısı olan ancak plansız yapılar ve düzensiz tamirhanelerle görüntü kirliliğinin yaşandığı İstanbul Caddesi’nin modern görünüm kazanması amacıyla başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabındaki inşaatlar tamamlanma aşamasına geldi. Toplam 240 bin metrekarelik projenin 120 bin metrekarelik ilk etabında hak sahipleriyle uzlaşma oranı yüzde 100’e ulaştı.

Proje kapsamında inşaatın devam ettiği 1 no’lu adada 30 dükkân, 118 ofis ve 193 konuttan oluşan projede artık hak sahiplerine anahtar teslimi için gün sayılıyor.